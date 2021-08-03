Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon yakınındaki bir polis bıçaklanarak öldürüldü /03 Ağustos 2021 23:00

Pentagon yakınındaki bir polis bıçaklanarak öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yakınındaki bir polisin bıçaklanarak hayatını kaybettiği, polisi öldüren şüphelinin de olay yerinde vurulması sonucu öldüğünü bildirildi

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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) girişindeki metro istasyonunda bıçaklanan bir polis hayatını kaybetti.

Pentagon girişinde sabah silah sesleri duyulması üzerine, bina bir saatten fazla kapatıldıktan sonra tekrar açıldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bina dışındaki metro istasyonunda yaşanan şiddet olayında bıçaklanan polis yaşamını yitirdi.

Yetkililer, polisi öldüren şüphelinin de olay yerinde vurulması sonucu öldüğünü bildirdi.

Pentagon Polis Şefi Woodrow Kusse, yaptığı açıklamada, saldırıyı doğrularken soruşturmanın devam ettiği gerekçesiyle saldırıya ve şüphelinin kimliğine ilişkin detay paylaşmadı.

Kusse, kısa süreli kapatılan Pentagon binasının ise güvende olduğunu söyledi.
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