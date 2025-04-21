Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'da yeni kriz: ABD Savunma Bakanı Yemen saldırısını kimlerle paylaştı? /21 Nisan 2025 11:52

Pentagon'da yeni kriz: ABD Savunma Bakanı Yemen saldırısını kimlerle paylaştı?

ABD'de Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Yemen'e yönelik saldırıların konuşulduğu mesaj grubuna eşi ve kardeşini dahil ettiği iddia edildi. Bu aynı saldırıyla ilgili ikinci Signal krizi oldu.

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ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İran destekli Husi milislere yönelik saldırı planlarını; eşi, kardeşi ve avukatının da bulunduğu özel bir Signal sohbet grubunda paylaştığı iddia edildi.

New York Times (NYT) gazetesi ile CNN televizyonu tarafından gündeme getirilen bu iddianın kanıtlanması halinde bu, Hegseth'in ticari bir mesajlaşma uygulaması üzerinden yetkisiz kişilerle hassas askeri bilgileri paylaşmakla suçlandığı ikinci olay olacak.

DW Türkçe'de yer alan habere göre geçen ay da yine Signal uygulamasıyla oluşturulan bir başka sohbet grubuna yanlışıkla Atlantic dergisinin editörü Jeffrey Goldberg eklenmiş, gazeteci Yemen'de Husilere yönelik 15 Mart'ta gerçekleştirilen hava saldırısını önceden öğrenmişti.

Gazeteci Jeffrey Goldberg'i Signal grubuna ABD Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın eklediği belirtilirken aynı grubun üyesi olan Bakan Hegseth, saldırıya ilişkin detayları diğer katılımcılarla paylaşmıştı.

Bakan Hegseth, askeri bilgileri gazeteci eşi ile mi paylaştı?
Pete Hegseth'in, bakanlıkta bir rolü bulunmayan eşinin de dahil olduğu ikinci Signal grubunda da 15 Mart'taki saldırıya dair detayları paylaştığı öne sürülüyor. Bu bilgiler arasında bombardımana katılacak Amerikan savaş jetlerinin uçuş programlarının da yer aldığı iddia edildi.

Hegseth'in gazeteci olan eşi Jennifer Rauchet geçmişte Fox News kanalında çalışıyordu.

NYT'ye göre Ocak ayında kurulan sohbet grubunda Jennifer'ın yanı sıra Hegseth'in yakın çevresinden onlarca başka isim de bulunuyor. Bakan'ın gruba dahil ettiği kardeşi Phil ve avukatı Savunma Bakanlığı'nda çalışıyor ancak saldırılara dair ayrıntıları öğrenmeye yetkili değiller.

Pentagon haberi, "Trump'tan nefret eden medya" tarafından üretildiğini iddia ederek yalanladı. Grupta gizli bilgilerin paylaşılmadığını öne süren Bakanlık Sözcüsü Sean Parnell'a göre iddiaların arkasında "öfkeli eski bakanlık çalışanları" var.

Demokratlar ise Hegseth'in görevden alınması çağrısında bulundu.
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