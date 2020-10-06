Samanyolu Haber /Dünya / Genelkurmay başkanı da karantinada /06 Ekim 2020 23:28

Genelkurmay başkanı da karantinada

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalanması sonrasında Genelkurmay Başkanı dahil Pentagon'daki bazı üst düzey isimlerin de virüs karantinasında olduğu belirtildi.

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ABD Başkanı Donald Trump'ın yeni tip Koronavirüs'e (Covid-19) yakalanmasının ardından Genelkurmay Başkanı dahil ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) en üst düzey isimlerinin Koronavirüs'e maruz kaldıkları için karantinaya girdiği açıklandı.

Pentagon, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Amiral Charles Ray'in Koronavirüs testinin pozitif çıkmasıyla sarsıldı.

Test sonuçlarının öğrenilmesinin ardından, Genelkurmay Başkanı Mark Milley dahil Genelkurmay'daki generallerin neredeyse tamamı, virüse maruz kaldıkları için karantinaya girdi. Generallerin çalışmalarını karantinaya girdikleri evlerinden devam ettirecekleri belirtildi.

Cuma günü Covid-19'a yakalandığı ortaya çıkan Başkan Donald Trump'ın askeri valelerinden birinin de Koronavirüs testinin pozitif çıktığı medyaya yansımıştı.

ABD'nin nükleer silahlarının ateşlenme kodlarını taşıyan çantayı taşımakla görevli beş emir subayından birinin testi pozitif sonuç vermişti.
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