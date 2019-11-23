Pentagon'dan çarpıcı açıklama

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Orta Doğu'da IŞİD'e karşı askeri harekât yürütmekle görevli birimi CENTCOM'un komutanı General Kenneth McKenzie çarpıcı sözler sarf etti.
McKenzie 500 askerle birlikte Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı hazırladıkları harekâtın günler, haftalar içinde başlayacağını açıkladı.
McKenzie, harekâtta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.
FIRAT'IN DOĞUSUNDA 500 AMERİKAN ASKERİ VAR
Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Bahreyn'in başşehri Manama'daki güvenlik zirvesinde basına bilgi veren McKenzie, Fırat'ın doğusunda Deyrrüzzor'dan Haseke'ye kadar olan kuzeydoğu Suriye'deki alanda 500 ABD askeri bulunduğunu kaydetti.
CENTCOM'un komutanı General Kenneth McKenzie, SDG/YPG ile müşterek askeri harekâtın işaretini verdi.
McKenzie, "Niyetimiz, buradaki mevcudiyetimizi koruyup, bölgedeki SDG ile birlikte Fırat Nehri vadisinin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı harekâta devam etmek." dedi.
Suriye'de ABD'ye IŞİD'e karşı yürüttüğü askeri harekâtta destek veren SDG çatısı altında Erdoğan rejiminin "terör örgütü" diye tanımladığı YPG de bulunuyor.