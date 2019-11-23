Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan çarpıcı açıklama /23 Kasım 2019 23:11

Pentagon'dan çarpıcı açıklama

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "YPG'yi terör örgütü olarak kabul edin." çağrısına Amerika'dan ilginç bir cevap geldi. Amerikan ordusu, IŞİD'e karşı Suriye'nin kuzeyinde Fırat'ın doğusunda YPG'yi de çatısı altında barındıran Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile müşterek askeri harekât başlatacak.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) Orta Doğu'da IŞİD'e karşı askeri harekât yürütmekle görevli birimi CENTCOM'un komutanı General Kenneth McKenzie çarpıcı sözler sarf etti. 

McKenzie 500 askerle birlikte Suriye'nin doğusunda IŞİD'e karşı hazırladıkları harekâtın günler, haftalar içinde başlayacağını açıkladı. 

McKenzie, harekâtta Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte hareket edeceklerini bildirdi.

FIRAT'IN DOĞUSUNDA 500 AMERİKAN ASKERİ VAR

Uluslararası haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Bahreyn'in başşehri Manama'daki güvenlik zirvesinde basına bilgi veren McKenzie, Fırat'ın doğusunda Deyrrüzzor'dan Haseke'ye kadar olan kuzeydoğu Suriye'deki alanda 500 ABD askeri bulunduğunu kaydetti.

CENTCOM'un komutanı General Kenneth McKenzie, SDG/YPG ile müşterek askeri harekâtın işaretini verdi. 

McKenzie, "Niyetimiz, buradaki mevcudiyetimizi koruyup, bölgedeki SDG ile birlikte Fırat Nehri vadisinin aşağı kısmındaki IŞİD hedeflerine karşı harekâta devam etmek." dedi.

Suriye'de ABD'ye IŞİD'e karşı yürüttüğü askeri harekâtta destek veren SDG çatısı altında Erdoğan rejiminin "terör örgütü" diye tanımladığı YPG de bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Pentagon'dan çarpıcı açıklama Sonraki Haber >>

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Özgürlük yolcularının şarkısı...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

Ağabeyim çok hasta, ne olur onun için bir şeyler yapın...

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

İstanbul'da eski istihbaratçıya suikast!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Erdoğan'a canlı yayında TL dersi!

Canlı yayında kendini kaybetti ve...

Canlı yayında kendini kaybetti ve...

Telefon kapkaçı pes dedirtti!

Telefon kapkaçı pes dedirtti!

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

Erdoğan'ın 108 metrekarelik yerli ve milli(!) halısı

İşte o anlar...

İşte o anlar...

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

Hamile Müslüman kadına ağır saldırı

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü

THY yolcuları facianın eşiğinden döndü
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:55:39