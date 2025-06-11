Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan dikkat çeken F-35 hamlesi /11 Haziran 2025 09:27

Pentagon'dan dikkat çeken F-35 hamlesi

ABD Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri için talep edilen F-35 jetlerinin sayısını yarıya düşürdü. Karar, ABD'nin en büyük savunma sanayi şirketi Lockheed Martin'e ağır bir darbe niteliği taşıyor.

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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon), Lockheed Martin üretimi F-35 savaş uçaklarıyla ilgili olarak Kongre'den talebini yarı yarıya azalttığı bildirildi. Bloomberg'in haberine göre, Bakanlık bu hafta Kongre'ye gönderilen tedarik talep belgesinde Hava Kuvvetleri için geçen yıl öngörülen 48 uçağa karşılık, yalnızca 24 adet savaş uçağının alınmasını istedi.

Haberde, Hava Kuvvetleri'nin artık F-35 uçakları için 3,5 milyar dolar, bu uçaklar için önceden malzeme tedariki amacıyla ise 531 milyon dolar talep etmeyi planladığı belirtildi.

Pentagon'un ayrıca bu mali yıl için Kongre tarafından onaylanan 17 uçak yerine donanmanın F-35'in uçak gemisine uyumlu versiyonundan 12 adet talep ettiği, Deniz Piyadeleri'nin ise bu yılki bütçeye kıyasla iki uçak daha az alacağı ifade edildi.

İHA'lar tasarruf kapsamında değil
Bllomberg'in haberinde talebin azaltılmasının, Hava Kuvvetleri'nin 2026 mali yılı bütçesini güncelleme yollarından biri olma ihtimaline dikkat çekildi. Revizyonun, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, önümüzdeki beş yıl içinde ABD'nin askeri harcamalarını yüzde 8 oranında düşürme planına uyum sağlama amacı taşıyor olabileceği belirtildi.

Diğer yandan Bakan'ın geçen Şubat ayında kesintilerden muaf tuttuğu 17 alandan biri Hava Kuvvetleri'nin yeni insansız hava aracı (İHA) programı olmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya üzerindenkarşılıklı ithamlarla köprüleri attığı milyarder Elon Musk'ın da aralarında olduğu bazı Cumhuriyetçiler F-35'lerin üretimini sert biçimde eleştirerek, "İHA çağına" vurgu yapmıştı.
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