Pentagon'dan F-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray’da Amerika Başkanı Donald Trump’la görüşürken Senato’da da Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasıyla oluşacak üretim açığının nasıl karşılanacağı gündemdeydi.







Konuya ilişkin olarak F-35 Programı Direktörü Korgeneral Eric Fick, Senato’nun F-35 Programıyla ilgili komisyonunda senatörlerin sorularını yanıtladı. Korgeneral Fick, Türkiye’nin ürettiği parçaları temin edecek alternatif üreticilerin bulunduğunu söyledi.





Erdoğan, Trump'la ortak basın açıklamasında "Savunma sanayi alanındaki köklü ilişkilerimiz konusu da gündemimizdeydi. S-400 sistemi ve F-35 programı başta olmak üzere sınamaların üzerinden ancak diyalogla gelebiliriz" demişti.





Daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, "F-35 konusunda görevlendirmeyi yaptık, temennim odur ki çalışmalar sonunda olumlu netice alırız. Trump'ı yaklaşımlarında olumlu ve yapıcı gördüm" ifadelerini kullandı.





Amerika'nın Sesi'nin aktardığına göre, Senato’da, F-35’in Türkiye’nin ürettiği parçalarına ilişkin ileriye yönelik planlamalara ilişkin sorulara yanıt veren Korgeneral Fick, “Biz bir yıl önce gayet sessiz ama bilinçli bir biçimde tüm parçalar için alternatif üreticiler bulmak üzere harekete geçmiştik” diye konuştu.





Fick, henüz tüm parçalar için alternatif bulunamadığını halen 12 parça için arayışın devam ettiğini söyledi. Korgeneral, Türkiye’nin F-35 programından resmi olarak 2020 yılının Mart ayında çıkmasını beklediğini ancak bu tarihe kadar alternatif arayışlarının süreceğine dikkat çekti.





Fick, senatörlerin sorusu üzerine hali hazırda devam eden üretimlerde bir aksama ya da gecikme olmayacağını da söyledi.





Haberde aktarılana göre Korgeneral Fick, şu ana kadar Türkiye’nin ürettiği parçalara alternatif arayışındaki ana üretici firma olan Lockheed Martin ve Pratt & Whitney’in alternatifler bulmak konusunda son derece iyi bir ilerleme kaydettiklerini belirtti.





Son olarak ekim ayında ABD Savunma Bakanlığı ve Lockheed Martin adlı şirketin, ortak F-35 savaş uçakları üretimi için 34 milyar dolar değerinde ve Pentagon tarihindeki en pahalı silah programı olma niteliği taşıyan kontrata imza attıkları basına yansımıştı.





ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Müsteşarı Ellen Lord, yaptığı açıklamada "ABD ve uluslararası ortaklara 478 adet ileri teknoloji savaş jetinin teslimatını içeren anlaşma her bir F-35'in temin ve devamlılık maliyetini düşürecek’’ demişti.





Lord, salı günü yaptığı açıklamada "Türkiyenin F-35 programından çıkarılması ile alakalı herhangi bir değişiklik olmadığını belirterek, "F-35'leri kullanamayacak olan uluslararası ortağımız, NATO müttefikimiz olan Türkiye'dir" ifadesini kullanmıştı.