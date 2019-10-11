Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'ndan (Pentagon) yapılan açıklamada Türkiye'nin Suriye'deki askeri operasyonunun IŞİD'e karşı mücadelede kaydedilen ilerlemeler ve bölgedeki Amerikan askerlerine tehdit oluşturduğu belirtildi.







Pentagon baş sözcüsü Jonathan Hoffman tarafından Cuma günü yapılan yazılı açıklamada, Savunma Bakanı Mark Esper'in Türk mevkidaşı Hulusi Akar ile Perşembe günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ABD'nin harekata karşı olduğunu açıklıkla ilettiğini kaydetti.





Açıklamada Esper'in, "askeri eylemlerin, aşırılıkçıların mağlup edilmesi yönünde kaydedilen ilerlemeleri riske attığını" söylediği ve Türkiye'den harekata son vermesini istediği belirtildi.





"Ortak bir yol bulunmalı"





Pentagon açıklamasına göre ABD Savunma Bakanı, Hulusi Akar'a aynı zamanda "harekatın Türkiye için ciddi sonuçları beraberinde getirme riski bulunduğunu ve Suriye'deki Amerikan personele zarar verebileceği" uyarısında bulunduğu da kaydedildi.





Açıklamada Esper'in Akar'a, Suriye'nin kuzeydoğusunda gerilimin yatıştırılması için "tamiri mümkün olmayan bir noktaya gelinmeden ABD, Türkiye ve diğer ortaklarla ortak bir yol bulunması" talebini ilettiği belirtildi.





ABD Başkanı Donald Trump da daha önce yaptığı açıklamada Türkiye ile Suriyeli Kürtler arasında arabuluculuk yapma teklifinde bulunmuştu.