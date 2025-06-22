Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan ilk açıklama: 'Trump barış istiyor' /22 Haziran 2025 15:29

Pentagon'dan ilk açıklama: 'Trump barış istiyor'

ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Pentagon’da açıklamalarda bulundu.

SHABER3.COM

ABD’nin İran’daki nükleer tesisleri vurmasının ardından ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth Pentagon’da açıklamalarda bulunuyor.

Hegseth, açıklamasında ABD Başkanı Donald Trump'tan 'başkomutan' olarak söz ederken, emrin de ABD liderinden geldiğini bildirdi. ABD Savunma Bakanı, İran'ın Nükleer altyapısının yok olduğunu iddia etti.

Açıklamada, "Trump barış istiyor, İran bu yolu seçmeli" denildi.

Hegseth, konuya ilişkin açıklamalarında, operasyonun İran halkına ve askerlerine yönelik olmadığını, yalnızca nükleer hedeflerin vurulduğunu savundu.

ABD Savunma Bakanı planlamaların haftalar sürdüğünü aktarırken, uçakların 18 saatte bölgeye gittiğini belirtti. Açıklamada, İran'a yönelik saldırının adının ise 'Geceyarısı Çekici' olduğu kaydedildi.

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