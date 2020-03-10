Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan Türkiye ile ilgili Patriot açıklaması /10 Mart 2020 22:53

Pentagon'dan Türkiye ile ilgili Patriot açıklaması

İdlib'de yaşanan son çatışmaların ardından tekrar gündeme gelen Patriot konusunda Pentagon'dan Türkiye ile ilgili yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Türkiye S-400’leri geri vermediği sürece Patriot hava savunma sistemine sahip olamaz" görüşü ifade edildi.

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Türkiye, ABD’den İdlib’deki askeri birliklerinin güvenliği için hava savunma sistemi talep etmişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanlığı tarafından da birçok kez dile getirilen talebe ABD’li yetkililer olumlu bir yanıt vermemişti.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jonathan Hoffman basın mensuplarının sorularını yanıtlarken Türkiye’nin talebiyle ilgili “Savunma Bakanı Esper’in bu konudaki görüşü açık. Türkiye S-400’leri geri vermediği sürece Patriot hava savunma sistemine sahip olamaz” dedi.

Erdoğan, "Patriot konusunda da bildiğiniz gibi biz Amerika'ya şu teklifi de yaptık; 'Eğer verecekseniz siz de bize Patriot verin. Biz sizden de Patriot alırız.' Ancak S-400 konusunda tabi onlar da epeyce yumuşadılar, 'S-400'leri devreye almayacağınıza dair bize söz verin' noktasına geldiler." demişti.
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