Samanyolu Haber /Gündem / Pentagon'dan yeni İdlib açıklaması /20 Şubat 2020 00:37

Pentagon'dan yeni İdlib açıklaması

Çatışmaların ve gerginliğin devam ettiği İdlib ile ilgili ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman'dan yeni bir açıklama geldi. Hoffman yaptığı açıklamada, Türkler ile Rusların çatışmaya girmesini yakın olarak gördüklerini ifade etti.

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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de geniş çaplı bir çatışmaya yakın olduklarını gördüklerini belirterek, uluslararası toplumun Suriye hükümetine İdlib'deki saldırılarına son vermesi konusunda baskı uygulaması gerektiğini söyledi.

Hoffman, Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında İdlib'deki son gelişmelere ilişkin bir soruya yanıt verdi. Hoffman, Pentagon'un Suriye konusundaki duruşunun değişmediğini ve ülkede nihai çözümün siyasi olması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

"Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz"

Hoffman, şöyle devam etti:

"Esed'in kendi halkına saldırmaya devam ettiğini görüyoruz. İdlib'deki saldırılarını görüyoruz. Ruslarla Türklerin bu alanda geniş çaplı bir çatışmaya girmeye yakın olduklarını görüyoruz. Bundan kaçınmak için bir çözüm yolu bulacaklarını umuyoruz. Uluslararası topluma Suriye'ye İdlib'deki saldırıları durdurmak konusunda baskı uygulama ve barışçıl bir çözüm bulması çağrımıza devam ediyoruz."
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