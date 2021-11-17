Samanyolu Haber /Dünya / Pentagon'dan yeni Türkiye açıklaması /17 Kasım 2021 21:51

Pentagon'dan yeni Türkiye açıklaması

Pentagon Yarbay Anton T. Semelroth tarafından Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Pentagon’daki temaslarına ilişkin bir açıklama yapıldığı belirtildi.

SHABER3.COM

Amerika'nın Sesi internet sitesinde yer alan habere göre ABD Savunma Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı’ndan bir heyetin Pentagon’daki temaslarına ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamada, bölgesel konular ve ikili savunma işbirliğinin görüşüldüğü belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü Yarbay Anton T. Semelroth tarafından yapılan yazılı açıklamada, 16 Kasım Salı günü ABD-Türkiye Yüksek Düzeyli Savunma Grubu’nun Pentagon’da bir araya geldiği belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la; ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar arasındaki görüşmelerden yola çıkarak heyetlerin bir dizi işlevsel ve bölgesel konuyu ele aldığı kaydedildi.

“Terörle mücadele ve Afganistan, Afrika, Güney Kafkaslar, Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’daki bölgesel güvenlik gibi uluslar ötesi öncelikler” bu konu başlıkları arasında sayıldı.

Görüşmede ABD Savunma Bakanlığı’nın uluslararası güvenlik işlerinden sorumlu bakan yardımcısı ve bakanlık adına görüşmeleri yürüten Laura Cooper’ın Karadeniz’de işbirliğinin altını çizdiği belirtildi.

Bir sonraki görüşme Ankara’da

İki tarafın ikili savunma işbirliğini ve savunma alanında ilişkilerin arttırılmasına yönelik ortak amacın görüşüldüğü kaydedildi.

Laura Cooper’ın görüşmede “ABD’nin NATO’ya destek çerçevesinde Türkiye’nin askeri modernizasyon ihtiyaçlarının farkında olduğunu bir kez daha teyit ettiği” belirtildi. Heyetler arasında bir sonraki görüşmenin Ankara’da yapılması konusunda mutabık kalındığı açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı da görüşmelerle ilgili bu sabah yaptığı açıklamada, "Olumlu ve yapıcı bir ortamda geçen toplantıda askeri heyetler arasında ikili ve bölgesel savunma güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu. Müteakip toplantının Türkiye’de yapılması konusunda mutabık kalındı" ifadelerini kullanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, dünkü açıklamasında ABD'yle yürütülen bu müzakere sürecini Türkiye'nin F-16 askeri uçak ve modernizasyonları talebi kapsamında yapıldığını ifade etmişti.
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