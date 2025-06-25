Pentagon'un hazırladığı yeni İran raporu Trump'ı kızdırdı: İşte sebebi!

Pentagon'un ABD'nin İran'ın nükleer tesislerini hedef alan hava saldırılarına ilişkin raporunun basına sızması, ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.





Pentagon'un ön değerlendirme raporu, Trump'ın "nükleer tesislerin tamamen ve bütünüyle yok edildiği" yönündeki açıklamasını doğrulamıyor.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Amerikan basınına sızan Pentagon'un beş sayfalık istihbarat raporuna göre ABD'nin hedef aldığı Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesisler hasar gördü, ancak zarar büyük ölçüde yer üstündeki yapılarla sınırlı kaldı.





Rapor, İran'ın santrifüjlerinin büyük ölçüde sağlam olduğuna, nükleer tesislerin en önemli bileşenleri ile zenginleştirilmiş uranyum stokunun da yok edilmediğine işaret ediyor.





"Nükleer programı en fazla birkaç ay geriye götürdü"

ABD'nin tesisleri hedef alan saldırılarının İran'ın nükleer programını en fazla birkaç ay geriye götürdüğünün tahmin edildiği belirtilirken, Tahran yönetiminin programı yeniden başlatmasının, tesislerdeki onarım çalışmalarının hızına bağlı olarak değişebileceği kaydediliyor.





Basına bilgi veren ABD'li yetkililer, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun bir kısmının saldırılardan önce taşınmış olduğunu doğrularken, İran'ın nükleer programını en erken bir ila iki ay içinde yeniden başlatabileceğini söylüyor.





Trump haberleri yalanladı

Basına sızan Pentagon'un ön istihbarat değerlendirmesi, hafta sonundaki hava saldırıları sonrasında İran'ın nükleer tesislerinin "tamamıyla ve bütünüyle yok edildiğini" açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.





Trump, sosyal medya paylaşımında haberleri yayımlayan basın kuruluşlarını "yalan haber yapmak" ve "tarihin en başarılı askeri hava saldırılarından birini küçük düşürmek için bir araya gelmekle" suçladı.





Trump, İran'ın nükleer tesislerinin tamamıyla yok edildiği yönündeki açıklamasını yineledi.





ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de iddialara ilişkin bir açıklama yaptı. Hegseth, "Gördüğümüz her şeye dayanarak, ki ben hepsini gördüm, bombalı saldırımız İran'ın nükleer silah üretme kabiliyetini yok etti" dedi.





Trump'ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sızdırılan istihbarat değerlendirmesini “vatana ihanet” olarak nitelendirirken, haberlerin soruşturulması, sorumluların da hesap vermesi gerektiğini kaydetti.





Witkoff, tüm hasar tespit raporlarını okuduğunu da sözlerine ekleyerek, "ABD'nin vurduğu üç nükleer tesisin de yok edildiğine dair hiçbir şüphe olmadığını" kaydetti.





Bu arada ABD'nin İran'a hava saldırıları hakkında ABD Kongre üyelerine Salı günü yapılması öngörülen kapalı bilgilendirme toplantıları son anda ertelendi. Bazı kongre üyeleri sosyal medya paylaşımlarında kendilerine oturumların ertelendiğinin iletildiğini, ancak ne zamana ertelendiği konusunda bilgi verilmediğini açıkladı.





Netanyahu: Yine vururuz

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ise İran'ı nükleer programını yeniden başlatmaması konusunda uyardı.





İsrail'in "tarihi bir zafer" elde ettiğini ve İran'ın nükleer programını yok ettiğini savunan Netanyahu, İran'ın nükleer programı yeniden aktif hale getirmeye kalkışması halinde İsrail'in "aynı kararlılıkla ve aynı güçle hareket ederek bu tür girişimlerin önünü keseceğini" söyledi.