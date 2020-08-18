Samanyolu Haber /Ekonomi / Perakende devi 7 bin işçiyi işten çıkaracak /18 Ağustos 2020 21:00

Perakende devi 7 bin işçiyi işten çıkaracak

Koronavirüs salgını sonrası başlayan iflas dalgasının arkası kesilmiyor. Turizmden giyime çok sayıda şirket peş peşe iflas istiyor.

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Şirketler maaş kesintilerinin yanı sıra binlerce kişiyi de işten çıkarıyor. İngiltere'nin perakende devi Marks & Spencer (M&S) da salgınının ekonomik etkileri nedeniyle 7 bin kişiyi daha işten çıkarmaya karar verdi.

Şirketten yapılan açıklamada "Ticarette önemli değişikliklerin olduğu açıkça görülüyor ve henüz koronavirüsün satışları hangi seviyeye getireceğini bilmek için çok erken olsa da bu değişikliklere uyum sağlamak için adım atmak zorundayız" dendi. 

Marks & Spencer (M&S) geçtiğimiz ay 950 mağaza yöneticisinin işine son vermişti. 136 yıl önce kurulan M&S'ın İngiltere'de yaklaşık 78 bin çalışanı bulunuyor. 

İngiltere'de perakende sektöründeki işten çıkarmalarda Marks & Spencer (M&S) tek değil. Eczane ve kozmetik zinciri Boots, alışveriş merkezi zinciri John Lewis, telekomünikasyon perakende şirketi Dixons Caprhone DC.L ve kitapevi zinciri WH Smith gibi önemli şirketler de Koronavirüs salgını nedeniyle çalışanlarının işine son vermek zorunda kalmışlardı.  
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