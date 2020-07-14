Perakende devi iflas başvurusu yaptı

Independent'ın aktardığı habere göre 40 milyondan fazla insanın işsiz kaldığı, 100 yıldan fazladır kendi sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin birer birer iflasın kıyısına geldiği ABD’de moda devi New York & Company de iflas erteleme başvurusunda bulundu.







1918’deki kuruluşundan 100 yıl sonra ismini RTW Retailwinds olarak değiştiren moda devi New York & Company, iflas erteleme başvurusunda bulundu.





RTW Retailwinds’den yapılan açıklamada New York & Co.’nun ABD’nin 32 eyaletinde bulunan 400 mağazasının tamamına yakınının kapanacağı belirtildi.





RTW Retailwinds’in portföyünde New York & Co.’nun yanı sıra Fashion to Figure ve model Kate Hudson’ın markası Happy x Nature da bulunuyor.





Hâlihazırda 2019 geliri yüzde 7 gerileyerek 827 milyon dolara düşen RTW, pandeminin tüketimi durdurmasıyla 61,6 milyon dolar net zarar kaydetti. Geçen yıl aynı dönemde 4,2 milyon dolar kâr etmişti.





ABD iflas kanununun 11’inci bölümü Chapter 11 kapsamında sektörde kalmaya devam edecek şirket, iflas sürecinin kesinleşmesi durumunda kreditörlerine olan borcun yapılanması için zaman kazanmış olacak.





İflas başvurusunda 412 milyon dolarlık varlık ve 396 milyon dolarlık borç açıklayan RTW, kısıtlamaların hafifletilmesiyle mağazalarının yüzde 90’ından fazlasını açmıştı. Ancak mağazaların geleceği artık belirsiz.





Şirketin New York borsasındaki hisselerine geçen hafta işlem yasağı getirilmişti.





Salgının kendini gösterdiği mart ortasından bu yana her hafta 1 milyondan fazla insanın “işsizlik maaşına başvurduğu” ABD, tarihinin en yüksek işsizlik seviyesine ulaşmış durumda.





İnsanların evlerinden çıkmayarak yalnızca online alışverişe yönelmesiyle perakende sektörü de büyük yara aldı.





1947’den bu yana faaliyet gösteren tekstil zinciri J. Crew, Dallas merkezli 113 yaşındaki Neiman Marcus, 1902’de kurulan J.C. Penney’den sonra mutfak eşyaları perakendecisi Sur La Table ve 19’uncu yüzyılda sektöre giren ülkenin en eski erkek giyim şirketi Brooks Brothers da iflas erteleme başvurusunda bulundu.