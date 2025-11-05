Arkasında ne var? Bahçeli neden uyardı: Neden yurt dışına çıktılar

“Etrafında onunla fotoğraf veren her kim varsa mutlaka bir el oraya dokunuyor ve uzanıp çekiyor” diyen Akinan, “Demek ki bir duyum aldı. Ve bu iki dostunu, ülküdaşını yurt dışına çıkma konusunda uyarmış ve onlar da çıkmışlar” dedi.





YILMAZ YURT DIŞINDA





MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye yakınlığı ile tanınan Kürşat Yılmaz'un yurt dışına 10 gün önce çıktığı öğrenildi. Yılmaz, tahliyesinin ardından Bahçeli'yi ziyaret etmişti.



Kürşat Yılmaz, "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, nitelikli yağma, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve tehdit gibi" suçlar nedeniyle 17 yıl cezaevinde kaldı.



Kürşat Yılmaz, 2021'de tahliye olur olmaz MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.



Bahçeli'ye olan yakınlığı ile tanınan ve MHP liderinin 'Kahraman' olarak söz ettiği Kürşat Yılmaz'ın yurt dışına çıktığı öğrenildi. Yılmaz 10 gün önce yurt dışına çıktı.





ÇAKICI İDDİASI YALANLADI



Benzer suçlar nedeniyle hapis yatmış ve Bahçeli ile yakın olan bir diğer isim Alaattin Çakıcı'nın da yurt dışına çıktığı iddia edilse de bu bilgi yalanlandı.

BAHÇELİ DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE TALEBİNE TEPKİ GÖSTERMİŞ YILMAZ'IN TAHLİYESİNİ İSTEMİŞTİ



2018'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Selahattin Demirtaş da aday olmuştu. Demirtaş'ın aday olması nedeniyle cezaevinde çıkması için kampanya başlatılmıştı.



Son dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olurSon dakika | Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur



MHP Lideri Bahçeli, bu kampanyaya tepki göstermişti. Bahçeli, 2018'de X (O zamanki adı ile Twitter) hesabından şunları ifade etmişti:



"Peki, ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?



Bu kardeşlerimizi taş duvarların ardında çürümeye terk etmek ne kadar adil ve adaletlidir?"



Demirtaş da Bahçeli'ye sosyal medyadan şöyle yanıt vermişti:



“Milyonlarca oy alıp parti lideri olacağıma azılı katil, psikopat bir mafya lideri olsaymışım daha iyiymiş! Yok ama çok şükür, ben böyle iyiyim. Sen bu boş laflara üzülme güzel anam. Senin ve tüm annelerin ellerinden öpüyor, anneler gününü kutluyorum."



YILMAZ TAHLİYE OLUR OLMAZ BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETMİŞTİ



Kürşat Yılmaz, 30 Ekim 2021'de tahliye oldu. Yılmaz, 66 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Yılmaz'ın yeniden yargılanma talebi kabul edilmişti. Yılmaz, 32 yıllık cezadan beraat etmiş, kalan cezasının infaz süresinin tamamlandığı söylenmişti. Yılmaz, 30 Ekim 2021'de güvenlik gerekçesi ile gece yarısı cezaevinden tahliye edilmişti.



Yılmaz, tahliyesinin ardından 3 Kasım 2021'de MHP Genel Merkezi'ne gidip Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.

Gazeteci Serdar Akinan’ın iddiasına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Alaattin Çakıcı ve Kürşat Yılmaz’ı yurt dışına çıkmaları konusunda uyardı.Akinan, Çakıcı ve Yılmaz’ın uyarı üzerine yurt dışına çıktığını söyledi.Akinan, YouTube yayınında gündeme getirdiği iddiasında, “Devlet Bahçeli iki yakın dostunu, biri Alaattin Çakıcı diğeri Kürşat Yılmaz, yurt dışına çıkma tavsiyesinde bulunmuş. Ve hem Alaattin Çakıcı hem Kürşat Yılmaz yurt dışına çıkmış vaziyette” dedi.