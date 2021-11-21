Samanyolu Haber /Spor / Pereira’dan dörtlü savunma ve Szalai açıklaması! /21 Kasım 2021 18:58

Pereira’dan dörtlü savunma ve Szalai açıklaması!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Galatasaray derbisi öncesinde açıklamalarda bulundu. Pereira, dörtlü savunma taktiği ve Atilla Szalai'nin yedekte kalması konusunda önemli ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, çok tartışılan taktiksel dizilişini Galatasaray maçında değiştirdi. Sezon başından beri üçlü savunmayı tercih eden ancak, Galatasaray derbisine dörtlü savunma ile başlamayı tercih eden Vitor Pereira, Macar savunmacı Atilla Szalai’yi yedek kulübesine çekti. Portekizli teknik adam, Galatasaray maçında neden böyle bir tercihte bulunduğunu anlattı:

“ZEKİ OLMAK ZORUNDAYIZ”

“Tabii ki derbiler er zaman çok önemlidir. 3 puandan daha fazlasını ifade eder. Bizzat rakibinizi yenmiş oluyorsunuz. Böyle maçlarda karakterli, öz güvenli oynamanız, takım ruhunu sahaya yansıtmanız gerekir. Büyük oyuncular böyle derbileri severler. Muhakkak duygu yoğunluğu olacaktır ancak, zeki olmak zorundayız. Taktiksel olarak zeki olmak gerekiyor. Biz buraya kazanmak için geldik. Kafamızda beraberlik yok, kazanmak istiyoruz.”

“DÖRTLÜYÜ TERCİH ETME NEDENİM…”

“Bizim birden fazla sistemde oynayabiliyor olmamız lazım. Ben çözüm yaratmak için, oyunculara yardım etmek için buradayım. Bazen bazı değişiklikler yapmanız gerekebilir sistemde, oyuncularınızın sahada daha rahat hissetmesi için. Bizim de dörtlü savunma oynayabilecek kapasitemiz olduğunu düşünüyorum. Birden fazla sistemde oynayabilmeliyiz. Bugünkü maç için en iyi kararın bu olduğunu düşündük.”

“OFSANSİF OYNAMAK İSTİYORUZ”

“Bu sistemde bir stoperin dışarıda kalması gerekiyordu o yüzden Szalai yedek başlayacak. Kendisi takım ruhu çok yüksek bir oyuncu. Min Jae ve Tisserand başlayacak ancak hepsi çok iyi oyuncular ve kulübe bağlılıkları yüksek. Hepsi takıma yardım etmek istiyor. Bugün de ofansif bir oyun sergilemek istiyoruz.”
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