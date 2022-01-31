Samanyolu Haber /Spor / Pereira'nın da adının anıldığı Everton'ın başıne geçen isim belli oldu /31 Ocak 2022 19:48

Pereira'nın da adının anıldığı Everton'ın başıne geçen isim belli oldu

Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile prensip anlaşmasına varan İngiliz ekibi Everton'da teknik direktörlük görevine gelen ismin belli olduğu ifade edildi.

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Rafael Benitez ile yolları ayıran İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da yeni teknik direktör belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Chelsea'yi çalıştıran Frank Lampard ile anlaşıldığı belirtildi.

Genç teknik direktör ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza atıldı.

Bir yıl önce Chelsea'den kovulduktan sonra hiç maça çıkmayan Lampard, Everton'ın başında ilk maçına Cumartesi günü Brentford ile oynanacak FA Cup dördüncü tur maçında çıkacak. Genç teknik adam, Everton'la ligdeki ilk maçında Salı günü küme düşme korkusu yaşayan Newcastel United deplasmanına gidecek.

TARAFTAR BASKISI ENGEL OLDU

Daha önce Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Vitor Pereira ile prensip anlaşmasına varan; ancak taraftarın yoğun tepkisiyle karşılaşan Everton yönetimi bu isimden vazgeçti.

Duncan Ferguson yönetiminde Aston Villa mağlubiyeti alan Everton’da yönetim acil bir karar vermek zorundaydı. Taraftarların Vitor Pereira tercihine tepki vermesinin ardından kulübün çoğunluk hissesinin sahibi Farhad Moshiri tercihini Lampard’dan yana kullandı.
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