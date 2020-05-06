Perinçek: 28 Şubat'ın hedefi cemaatti, şu an yapılanlar onun devamıdır

Eski Başbakan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu son günlerde Türkiye’nin 90’lı yıllara gittiğini söyleyen açıklamalar yapıyor. Bu açıklamalara cevap iktidar partisinden değil, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’ten geldi. Perinçek, Ulusal TV’de katıldığı programda şu an yürütülen soruşturmalarda esas belirleyici rolün kendilerinde olduğunu söyledi.







Kronos'ta yer alan habere göre Davutoğlu’nun 28 Şubat göndermelerine cevap veren Perinçek, “28 Şubat sürecine gönderme yapıyor ve Vatan Partisi’nin o süreçteki rolüne işaret ediyor. 28 Şubat F...’ye karşıydı. Demin aradım burda, MİT’in Çiller Raporu’nu yayınladı Kaynak Yayınladı. Meşhur, MİT’in Çiller Raporu. 28 Şubat’ta Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşar Şenkal Atasagun imzasıyla bir rapor yayınladı. O raporda hedef alınan güç, Fethullah Gülen’di. Aşağı yukarı raporun nerdeyse tamamı Fethullah Gülen’e karşı” dedi.





Ahmet Davutoğlu’nun, Ali Babacan’ın, Abdullah Gül’ün neden tasfiye edildiğini de anlatan Perinçek, şunları anlattı: “28 Şubat sürecinde, Türk Silahlı Kuvvetleri, özellikle Sayın İsmail Hakkı Karadayı Genel Kurmay Başkanımız, parmağıyla esas olarak ‘F...’yü gösterdi. Onun için 28 Şubat’ı yeniden değerlendirmesi lazım Ak Parti’nin de. Aslında şu gün Fethullah terör örgütüne karşı mücadele 28 Şubat’ın devamıdır. Onun için bu mücadele Davutoğlu’ları, Babacan’ları Abdullah Gülleri dışlıyor, onları elemine ediyor, tasfiye ediyor. Yani, Türkiye tekrar 28 Şubat’taki gibi ‘F... terör örgütünü temizleme istikametine girdiği için Ak Parti’deki uzantıları ne oluyor, eleniyor. Ve Ak Parti de Fethullah terör örgütüne karşı kararlı bir mücadele sürecine giriyor. Bunu herkes anlamayabilir ama işin gerçeği budur. Onun için 28 Şubat konusu da bir ayrışma, kamplaşma konusu olarak ele almıyoruz, arkada kalan bir konudur. Günümüzde anlaşmak önemlidir.”





“28 ŞUBAT’IN MAĞDURU VAKIFLAR VE CEMAATLER NEREDE DURDUKLARINA KARAR VERSİNLER”







Perinçek’in 28 Şubat’la ilgili sözleri Gelecek Partisi yöneticilerince çok sert tepkiyle karşılandı. Eski Büyükelçi, Gelecek Partisi Dış Politika Başkanı Kani Torun, “28 Şubat sürecinin mağduru ve bu iktidarın destekçisi olan vakıflar, cemaatler ve şahıslar nerede durduklarında karar versinler. 28 Şubatın aktörleriyle bugün aynı yerde hizalanmanın vebalinin büyük olduğunu görmeleri gerekiyor” açıklamasında bulundu.





“İKTİDARIN KENDİLERİNE TESLİM OLDUĞUNU DİLE GETİRİYOR”







Gelecek Partisi kurucularından Cuma İçten, Perinçek’in AK Parti’nin kendilerine teslim olduğunu açıkladığını belirterek, “Sayın @Ahmet_Davutoglu gibiler Ak partide olduğu süre içinde Doğu Perinçek gibiler kapıda daha içeriye giremezdi, elbette bizi sevmezler bundan da onur şeref duyarız. Şimdilerde ise Ak Parti hükümetinin gizli ortağı olduğunu, iktidarın kendilerine teslim olduğunu dile getiriyor” dedi.