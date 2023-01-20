Perinçek adaylık sinyali verdi: Meclise girmezsek Erdoğan'a...

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.





Cumhurbaşkanlığı adaylığında partisinin kurultaylarında oy birliğiyle kendi isminin çıktığını belirten Perinçek, "Türkiye'nin çözümleri Vatan Partisi'nin önümüzdeki seçimde TBMM'ye girmesidir. Vatan Partisi Meclise giremeyecek olursa Türkiye kaosa girer. Cumhurbaşkanı'mıza yönelik tehditler de o zaman gerçek haline dönüşür. Eğer mecliste çoğunluk Altılı Masa'nın, Biden tayfasının eline geçtiği zaman Türkiye için derin krizlerdir. Bunu bozacak olan Vatan Partisinin Meclise girmesidir." ifadelerini kullandı.