Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek-AKP ittifakında "Boğaziçi" çatlağı /06 Ocak 2021 13:39

Perinçek-AKP ittifakında "Boğaziçi" çatlağı

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) küçük ortağı Vatan Partisi'nin lideri Doğu Perinçek destekçisi olduğu AKP'yi Boğaziçi Üniversitesi tartışmaları sebebiyle eleştirdi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, HaberTürk'te yayınlanan "Açık ve Net" programında Kübra Par'ın konuğu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi'ne Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekili adayı Melih Bulu’nun rektör olarak tayin edilmesi tartışmalarına tepki gösteren Perinçek, “Üniversite rektörünü üniversite seçer.” dedi.

AKP ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin teşkil ettiği Cumhur İttifakı'na dışarıdan destekle veren Perinçek bu kez hükûmete eleştirdi: "Üniversitelerin kendi rektörlerinin seçmemesi durumunda orası üniversite olmaz."
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