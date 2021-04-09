Perinçek amirallere hakaret dozunu artırdı: Başıbozuklar!

Amirallerden bazıları gözaltında tutulurken, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten ağır suçlamalar geldi.







Sputnik Radyo’da Ali Çağatay’ın sorularını yanıtlayan Perinçek, “104 emekli amiral denen başıbozukların bildirisi Türk ordusunu hedef alıyor. Türk ordusu savaşıyor, savaşan orduya çamur atılıyor” ifadesini kullandı.





BAŞIBOZUKLAR BİLDİRİSİ





“Montrö’ye karşı bir iktidar falan yok. Orada bir algı yaratıldı, sanki AK Parti hükümeti Montrö ye karşıymış gibi" diyen Perinçek, "AK Parti bugün Fırat Kalkanı’nda, Zeytin Dalı’nda Barış Pınarı’nda F... ve PKK’yı ezerek Lozan ve Montrö için savaşıyor. Bunu söyleyenler Montrö’yü bilmiyorlar" görüşünü savundu ve ekledi:





"Türkiye’nin egemenliği Montrö’ye bağlı değil. 104 emekli amiral denen başıbozukların bildirisi de Türk ordusunu doğrudan hedef alıyor. Türk ordusu savaşıyor, savaşan orduya çamur atılıyor. Ordu da bunu saptıyor, bu bildiride bize çamur atılıyor diyor. Biz bu tespiti çok önemsiyoruz. Savaşan ordunun yanındayız. Şezlongda yatıp pipolarını yakanların yanında hiç değiliz. Bu bildiriyi imzalayanlar Türk ordusundan emekli olmuş ama NATO’dan emekli olmamışlar. Burada Amerika planına uyan bir durum var. Birkaçının görevli olduğu da belli. Onları savcılar saptayabilir. Diğerlerinin niyeti öyle olmayabilir, fikir özgürlüğü diye imzalamışlar. Ama bu da yanlış fikirdir ve sorumsuzluktur.”







