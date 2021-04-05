Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek, bildiriyi hem PKK'ya bağladı, hem de Amerikancı bildiri olarak niteledi.





gercekgundem.com'un aktardığına göre, Perinçek şöyle dedi:





"Sonuç itibariyle bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden. Şimdi siz amiralsiniz. Amiral ne demek? Strateji bilecek. Türkiye'ye yönelen tehditleri analiz edecek. Siz amirallik yapmışsınız. Türk ordusunun o şerefli üniformasını taşımışsınız. Ayıptır ya. Bu koşullarda siz o mevzide değilsiniz. Sizin silah arkadaşlarınız Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor, meydan okuyor. Mehmetçik bugün PKK ile savaşıyor. Hani bildiri! O terörle mücadele ile ilgili bir cümle yok. Bakın dolaylı olarak o bildiri PKK ile de aynı cephede oluyor."







