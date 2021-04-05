Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek amiralleri fena sattı /05 Nisan 2021 09:51

Perinçek amiralleri fena sattı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli amirallerin bildirisine ilişkin konuştu. Perinçek, birçoğu ulusalcı olduğu bilinen amirallere verdi veriştirdi.

Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek, bildiriyi hem PKK'ya bağladı, hem de Amerikancı bildiri olarak niteledi.

gercekgundem.com'un aktardığına göre, Perinçek şöyle dedi:

"Sonuç itibariyle bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden. Şimdi siz amiralsiniz. Amiral ne demek? Strateji bilecek. Türkiye'ye yönelen tehditleri analiz edecek. Siz amirallik yapmışsınız. Türk ordusunun o şerefli üniformasını taşımışsınız. Ayıptır ya. Bu koşullarda siz o mevzide değilsiniz. Sizin silah arkadaşlarınız  Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor, meydan okuyor. Mehmetçik bugün PKK ile savaşıyor. Hani bildiri! O terörle mücadele ile ilgili bir cümle yok. Bakın dolaylı olarak o bildiri PKK ile de aynı cephede oluyor."


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Perinçek amiralleri fena sattı

Perinçek amiralleri fena sattı

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