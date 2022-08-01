Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek: 'Anayasa açık, Erdoğan 3'üncü kez aday olamaz ama...' /01 Ağustos 2022 12:39

Perinçek: 'Anayasa açık, Erdoğan 3'üncü kez aday olamaz ama...'

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın adaylık tartışmalarına Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de katıldı. Perinçek Anayasa vurgusu yaptı.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Şaban Sevinç’in YouTube kanalında gündeme yönelik açıklamalarda bulundu.

Seçim ve Erdoğan'ın adaylığı ile ilgili tartışmalara dahil olan Doğu Perinçek, 3'üncü kez adaylık için formülün belli olduğunu belirtti. 

”SAYIN CUMHURBAŞKANI ÜÇÜNCÜ KEZ ADAY OLAMAZ”
AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili tartışmalara değinen Perinçek, “Anayasa çok açık, Sayın Cumhurbaşkanımız, üçüncü kez aday olamaz. Erdoğan aday olamazsa Türkiye’ye bir şey olmaz. Türkiye burada bir çözüm üretecek. Sayın Tayyip Erdoğan yine bulunduğu konumdan ABD’ye direnerek, F...’yle mücadele ederse o mevzide yine hizmetler yapabilir. Cumhurbaşkanı olması şart değil. Sayın Cumhurbaşkanı’nın zaten üçüncü kez aday olması hukuken mümkün değil. Ama erken seçim olursa hukuken aday olabilir” ifadelerini kullandı.

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