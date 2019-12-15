''Perinçek bizi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya?''

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Yeneroğlu, Ruşen Çakır'ın youtube kanalında yaptığı açıklamalarda AKP'ye ve muhafazakar olarak bilinen camiaya yönelik önemli iddialarda bulundu.

''TÜRKİYE'DE İNSANLAR KAÇIRILIYOR''

Hak ihlallerine değinen Yeneroğlu, 'Türkiye'de İnsanlar kaçırılıyor, yüzbinlerce insan terörist ilan edildi. Halkın %82'si Türkiye'de insan hakları ihlalleri olduğunu söylüyor. İnsanlar ülkeyi terk etmeye çalışıyor. Gençler devlet eliyle pompalanan dizilerin etkisi altına alındı, Abdülhamit'i anlatan dizide dönemin milletvekili çetecilere padişah eliyle öldürtülüyor ve bu övülüyor. Küçücük çocuklar Çukur dizisine özenip o dizinin yüzüğünü takıp dolaşıyor.'' dedi.





''İSLAMİ CAMİADAN AHMET ALTAN GİBİ BİR KİŞİ ÇIKARAMADIK''





Havuz medyasının sanılanın aksine bir kesim üzerinde oldukça etkili olduğunu vurgulayan Bağımsız milletvekili, ''Müthiş bir propaganda mekanizması var ve bu mekanizma çok etkili çalışıyor. Korku iklimi oluşturuldu. Hükümetin kontrolünde olmayan medyadan beni arıyorlar ve (yayına çıkarma konusunda) 'sizi seviyoruz ama başımıza bir şey gelir diye korkuyoruz' diyorlar, bugün 550 bin insan terör örgütü üyesi olmakla yargılanıyor. Bunun asgari cezası 5 yıl hapistir. Aileleriyle birlikte 4 milyon insan ediyor bu'' dedi





''Cezaevinin kapısında, içeriye tekrar girmek pahasına ben bu hukuksuzluklarla mücadele edeceğim diyen Ahmet Altan gibi bir tane Müslüman kanaat önderi çıkaramadı İslami camia.'' serzenişini dile getiren Mustafa Yeneroğlu Tayyip Erdoğan'ın kendisinden istifa etmesini istediği süreci de anlattı:





''AKP'Yİ DOĞU PERİNÇEK SAVUNUYOR, BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ YA?''





''İstifam öncesi Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdım. İçimden dökülenleri anlattım. Sanıyorum kendisi kullandığım ifadeleri kaldıramadı. Bizim tanıdığımız Tayyip bey bu değildi, 'merhametten maraz doğar', 'acırsanız acınacak hale gelirsiniz' gibi ifadeler kullanıyor. Geldikleri çizgi itibariyle bugün Doğu Perinçek gibi adamlar AKP'yi savunuyor, böyle bir dünya olabilir mi ya? Bugün bu söylemler içerideki AKP'lileri de utandırıyor. Şu an AKP'nin dışa dönük söylemlerini içeride temsil eden bir akım veya grup bulamazsınız. Kendilerini ikna etmeye çalışan, kazanımlarını korumak isteyen ve korktukları başına gelmesin diye kafasını kuma gömen insanlar bulabilirsiniz.



