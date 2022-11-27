Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek Cumhurbaşkanı adayı oldu: 'Erdoğan ve Bahçeli'yle birlikte yöneteceğiz' /27 Kasım 2022 11:22

Perinçek Cumhurbaşkanı adayı oldu: 'Erdoğan ve Bahçeli'yle birlikte yöneteceğiz'

Vatan Partisi 11. Amiral Soner Polat Genel Kurultayı, Ankara Arena Spor salonunda yapıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11.Kurultay delegelerinin tamamının oyunu alarak Vatan Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi.

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Ankara'da 11. Genel Kurultayını düzenleyen Vatan Partisi, Cumhurbaşkanı adayı olarak Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ilan etti. Oy birliği ile aday gösterilen Perinçek dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Perinçek, "Hegemonyacılığa karşı mücadele eden ve devletlerin egemenliğini savunan, emperyalizmin ağası ABD emperyalizmine karşı mücadele eden dünya devletlerine sesleniyoruz." dedi.

"GÖREV İSTİYORUZ"
Perinçek, adaylığa seçilmesinin ardından yaptığı konuşmada şunları kaydetti:Bunu başaracak birikimimiz var Vatan Partisi olarak sorumluluk ve görev üstlenmeye hazırız. Arkamızda bıraktığımız tecrübeler, o tecrübeler de kazandığımız büyük mira, göğsünde taşıdığı iman bilinçlerimizdeki ışıkla, insanlığa sadakat yeminleri ederek, Türkiye'nin önündeki zorluklardan başarıyla çıkarız.

"HÜKÜMET KURACAĞIZ"
Biz kabile kurmayacağız hükümet kuracağız. Devrimci bir hükümet kuracağız. Atatürk gibi çözeceğiz. Karahan Uygur, Selçuklar, Memlükler, Osmanlı bütün o imparatorluk devlet kurma ordu kurma mirası birikimi ve iki yüz yılın devrimci birikimi Talât Paşa Mustafa Kemal'lerle Türkiye'nin önündeki sorunları çözeriz.

"VATAN PARTİSİ'NİN ÖNÜ AÇIKTIR"
Sayın Tayyip Erdoğan ve Sayın Bahçeli'nin Türk emekçilerinin davasına omuz vermek isteyen her değeri sorumluluk duygularından birikimlerinden tecrübelerinden yararlanacağız. Onlarla birlikte Türkiye'yi yöneteceğiz. Onları kıskanan bir anlayış içinde değiliz. Göreve ve sorumluluğa davet eden sorumlulukları paylaşmaya hazır olan bir vatan partisiyiz. Bunu da ilan ediyoruz.

İşte bu anlayışlarla şimdi hükümet olma sorumluluğuna layık olmak için görevine layık olmak için 5-6 aya giriyoruz. Kolay gelsin diyorum. Emekleriniz boşa gitmeyecektir. Türkiye'nin ufku açıktır. Türkiye'nin ve Vatan Partisi'nin önü açıktır. İyimserlik aşılamaya sizleri davet ediyorum.
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