Perinçek, cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi: Türkiye bunu değiştirecek

Perinçek, Türkiye’nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni "Cumhurbaşkanlığı sistemi demokratik değil" diyerek eleştirdi.



Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu "Türkiye’nin Nabzı" programına katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'nin “darbe” tartışmaları hakkında açıklama konuştu.





Türkiye’de bir darbe yapılamayacağını dile getiren Perinçek, “kontrgerilla” vurgusu yaparken, bunun yanı sıra mevcut anayasanın da demokratik olmadığını dile getirdi.





Programda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştiren Perinçek, “Cumhurbaşkanlığı sistemi demokratik değil. Türkiye'nin anayasa geleneğinin bir ürünü değil. Burada bir sapma var ve tabi ki Türkiye bunu değiştirecek" ifadelerini kullandı.





Perinçek devamında da "Bu anayasa ile Türkiye gidemez" diyerek daha demokratik bir sisteme geçiş yapılması gerektiğini vurguladı.