Perinçek: Erdoğan cuma günü doğalgaz bulunduğunu açıklayacak

Perinçek, "Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğal gaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik" ifadesini kullandı.







Bloomberg’in iki Türk yetkiliye dayandırdığı “Türkiye Karadeniz’de enerji kaynağı keşfetti” haberini yorumlayan Perinçek şunları söyledi:





“Cumayı beklemeden programda müjdeler açıklanmış oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama verilen bilgiler, Zonguldak açıklarında hidrokarbon yatakları, doğalgaz bulunduğunu son bir iki gün içerisinde biz de öğrendik. Ama Sayın Cumhurbaşkanımız müjdesini kendisi verecektir, o müjdenin ne olduğu konusunda izin verirseniz bir açıklama yapmayalım.”