Perinçek: 'Erdoğan İslamcı değil, yeşil Kemalist'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Le Point dergisinden Guillaume Perrier’nin sorularını cevapladı. İdeolojik tutumundan Erdoğan ile olan ilişkisine, ordu ve bürokrasi içerisindeki etkisinden Rusya yanlısı duruşuna kadar pek çok konuyu değerlendiren Perinçek, Türk milletinin artık bir karar vermesi gerektiğini ve bu kararın “Avrasya yanlısı, emperyalizm ve Amerika karşıtı, Kemalist ve devletçi” olmak zorunda olduğunu söyledi.







“Erdoğan ile birlikte Amerikan güçlerine karşı savaş veriyoruz”





TR724'ün haberine göre Doğu Perinçek röportajında Türkiye’nin sözde bağımsızlık mücadelesinin başlangıcının 2014 olduğunu öne sürdü. Ergenekon sanıklarının cezaevinden çıkmaları ile birlikte Erdoğan’ın kendi cephelerine geldiğini vurgulayan Perinçek, Erdoğan’ın Büyük Orta Doğu Projesi başkanlığından vazgeçerek Amerikan emperyalizminin zincirlerini kırdığını ve Avrasya’ya yöneldiğini belirtti.





Perinçek 15 Temmuz’un ardından NATO güçlerinin ordudan tasfiye edildiğini belirterek Amerika’yla savaşın başladığını iddia etti: “Türk ordusu Suriye’de ABD-İsrail koridorunu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı ile kırdı. Bu üç operasyon, Avrasya sahasında ABD’ye karşı çıkmanın bir aracıydı. Erdoğan ile Biden güçlerine karşı aynı cephede, aynı hedeflerle birlikteyiz. Şimdi, Rus ordusunun Ukrayna’daki harekatı, Türk ordusuna harekete geçme fırsatı veriyor. Bundan böyle Türkiye ve Rusya, birincisi Akdeniz’de, Suriye ve Irak’ta, ikincisi Karadeniz’in kuzey kıyısında olmak üzere ABD ile karşı karşıya.”





Perinçek, “dünyanın geleceği Yeni Asya uygarlığına ait” derken, Türkiye’nin, Çin, Rusya, Hindistan ve İran ile birlikte bu Avrasya uyanışının önde gelen ülkelerinden biri olmaya aday olduğunu kaydetti.





“Çin, Fransa ve Almanya’dan daha demokratik!”





Günümüzdeki en büyük tehdidin ABD emperyalizmi olduğunu savunan Perinçek, Rusya ve Çin’in bugün Türkiye’nin yanında olduğunu söylüyor. Vatan Partisi lideri, Çin’i 14 kez ziyaret ettiğini dile getirdikten sonra akıllara zarar bir ifadede bulunuyor: “Fransa veya Almanya’dan daha demokratik.”





Türkiye’nin devrimci bir gelenekten geldiğini savunan 80 yaşındaki siyasetçi, “Son iki yüzyılda dört devrim yaptık. Fransa gibi devrimci bir ulusuz. Türkiye Fransız Devrimi yolunda ama Robespierre’in yolunda, Danton’un değil” şeklinde konuştu.





“CHP, Kemalist devrimin yolundan ayrıldı”





CHP’yi Kemalist devrimden uzaklaşmakla ve Amerika’nın güdümüne girmekle suçlayan Perinçek, sözlerini şöyle tamamladı: “CHP artık Kemalist devrim yolunda değil. Bugünkü devrim, emperyalizme karşı bir devrimdir. CHP Amerikan yanlısı oldu. Kemalizm sadece rakı içmek ya da mini etek giymek değildir. Kemalizm, bağımsızlık ve Türk uygarlığı demektir. Atatürk hayatı boyunca Batı’ya karşı savaştı. Çağdaş bir uygarlığı destekledi. Ama bugün, modernite Asya’da. Atatürk, biz Türklerin gelişmekte olan bir Asya milleti olduğumuzu söyledi.”



