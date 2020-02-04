Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti : 'Türkiye'nin başında kalamaz' /04 Şubat 2020 18:22

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti : 'Türkiye'nin başında kalamaz'

Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon TL finansal yardım sunacak.

Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

Türkiye tarafı Ukrayna ordusunun ihtiyaçları, özellikle silah alımı için 200 milyon TL finansal yardım sunacak. Ukrayna ile yapılan anlaşmaya AKP-MHP ittifakının ortağı Doğu Perinçek tepki gösterdi . Bir TV programında konuşan Perinçek cumhurbaşkanı Erdoğan'ı açıkça tehdit etti 

'Rusya'ya karşı Ukrayna'yı silahlandırırsan o koltukta kalamazsın.' diyen Perinçek programa katılanların müdahalesi ile sözlerini yumuşatmaya çalıştı 

Erdoğan’ın Ukrayna'yı ziyareti sırasında, Ukrayna ordusunun ihtiyaçları için 200 milyon TL’lik finansal yardımın sağlanmasıyla ilgili anlaşma imzalanmıştı. Ayrıca Erdoğan'ın Kırım ile ilgili  “Kırım’ın ilhakını tanımadık, tanımayacağız” ve “Kırım Türklerinin durumunu ve sıkıntılarını çok yakından takip ediyoruz” sözleri Rusya'nın tepkisini çekmişti 
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Perinçek Erdoğan'ı açıkça tehdit etti

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