Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek, Erdoğan'ı kızdaracak: 'Gezi kararı bozulacak, yargı altın devrini yaşıyor' /28 Nisan 2022 17:01

Perinçek, Erdoğan'ı kızdaracak: 'Gezi kararı bozulacak, yargı altın devrini yaşıyor'

Gezi davası ile ilgili “Hadi güçleri yetiyorsa gelsinler benim de yakama yapışsınlar” diyen Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek’ten yeni bir açıklama geldi. Perinçek, Gezi davası kararının Yargıtay’da bozulacağını öne sürdü.

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İş insanı Osman Kavala’ya müebbet hapis cezası verilmesi sonrası Gezi eylemlerinde  kendilerinin de olduğunu belirtip, “Hadi güçleri yetiyorsa gelsinler benim de yakama yapışsınlar” çıkışı yapan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, şimdi de Gezi davasının Yargıtay’da bozulacağını öne sürdü.

BU KARARLAR YARGITAY SAFHASINDA BOZULACAK
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı’nın Gezi kararı ile ilgili sorularını yanıtlayan Perinçek, “Nagehan Hanım göreceksiniz bu kararlar Yargıtay’da bozulacak. Bakın siyasi karşıtlık başkadır, ceza kanununda yazan suç tanımı başka. Bu kararlar kesinlikle Yargıtay safhasında bozulacak” dedi.

“İNSANLARI HUSUMETLE CEZAEVİNE KOYARSANIZ OLMAZ”
Kavala’nın siyasi tutumuna hep karşı olduklarını belirten Perinçek, “Ama siyasi karşıtlık üzerinden yargısal bir süreç yürütemezsiniz Nagehan Hanım. Bu yanlıştır. Hukuka uygun değildir bu kararlar. Ben görüp görebileceğiniz en anti-Soros insanım. Duruşum, çizgim ortada. Kavalalar ile taban tabana karşıt bir siyasi anlayışa sahibim. Ama siz husumetle davranıp, insanları cezaevine koyarsanız o olmaz. Tek başına Henri Barkey ile görüşmek, Soros’un beslediği vakfın yöneticisi olmak suç değildir” dedi.

“YARGI ALTIN DEVRİNİ YAŞIYOR”
Alçı’nın Perinçek’in daha önce yaptığı “Son 50 yılın en iyi yargısı, yargı altın devrini yaşıyor” açıklamalarını hatırlatması sonrası Perinçek, “Nagehan Hanım, yargı 15 Temmuz 2016’dan sonra altın devrini yaşıyor. Ancak bu kararlar altının içinde bir bronzluk oldu” dedi.
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