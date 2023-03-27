Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi.







Hadi Özışık'ın Youtube kanalında konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Erdoğan'ın lütfedip kendisini davet ettiğini ve görüştüklerini aktardı.





Kendi talebi üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten Perinçek, Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi. Perinçek, Erdoğan’dan olumlu yanıt alamadıkları mesajını verdi.







