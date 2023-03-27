Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek, Erdoğan'la görüştü: "Lütfedip davet etti, talebimizi ilettim" /27 Mart 2023 16:56

Perinçek, Erdoğan'la görüştü: "Lütfedip davet etti, talebimizi ilettim"

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten Doğu Perinçek, Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşerek Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi.

Hadi Özışık'ın Youtube kanalında konuşan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Erdoğan'ın lütfedip kendisini davet ettiğini ve görüştüklerini aktardı.

Kendi talebi üzerine AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü belirten Perinçek, Erdoğan'a Cumhur İttifakı'na katılmak istediğini ilettiğini söyledi. Perinçek, Erdoğan’dan olumlu yanıt alamadıkları mesajını verdi.

 

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