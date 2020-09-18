Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek , ‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi /18 Eylül 2020 09:31

Perinçek , ‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Haber Global’daki Jülide Ateş’in sunduğu ’40 programına’ katılan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek kendisine, “Doğu Perinçek herhangi bir gizli servise çalıştı mı?” sorusu yöneltilince sinirlendi.

‘Herhangi bir gizli servise çalıştınız mı?’ sorusuna sinirlendi

Jülide Ateş’e yönelik, ‘bu soruyu ancak gizli servislerin elamanlarının sorabileceği’ ifadesini kullanan Perinçek sinirlenerek, ” Vereceğim cevap budur. Siz hangi cesaretle ülkenin en karakterli insanına bu soruyu sorabiliyorsunuz. Vatan Partisi Amerika’nın oyunlarını bozan, Ermeni soykırımını yok eden, Silivri Duvarı’nı yıkan, fetö ve PKK’nın üzerine gidilmesini sağlayan partidir. CIA’nın acısı vardır ve MİT içinde CIA çalışanlarının acısı vardır. Siz de mi aynı acıyı paylaşıp bu soruyu soruyorsunuz?” dedi.
 
Perinçek ayrıca, Jülide Ateş’e yönelik, “Bu görüntüleri yayımlamazsanız namuslu değilsiniz” ifadelerini kullandı.
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