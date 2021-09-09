Perinçek hızlı inişi gördü, Erdoğan'a seslendi: Biri ona doğruları söylesin

AKP'nin ortaklık kurduğu ulusalcı faşist bloğun sembol isimlerinden Perinçek, Erdoğan’ın etrafında dalkavuk ağı olduğunu söyledi.





“Gerçeklerin ona söylenmediğini görüyorum” diyen Perinçek, “Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti’nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan’a birilerinin doğruları söylemesi lazım.” ifadelerini kullandı.





‘ÇAY DAĞITARAK, DUA OKUYARAK OLMAZ’





AKP yönetiminin ‘inişte’ olduğunu söyleyen Perinçek sorunlara çay paketi atarak, Yargıtay açılışında dualar okuyarak karşı konulamayacağını ifade etti.. Yargıtay’ın yeni hizmet binası açılışında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Tayyip Erdoğan ile birlikte, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca’nın da cübbesiyle dua etmesiyle başlayan tartışmaya katılan Perinçek, “Burada sorun Ali Erbaş’ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş’a gel burada dua oku diyen bir hükümet var” diyen Perinçek, “Burada sorun Ali Erbaş’ta değil, hükümetimizde. Ali Erbaş’a gel burada dua oku diyen bir hükümet var” dedi.





‘ÇÖKEN REJİMLER ŞATAFATLI SARAYLAR YAPAR’





Ulusal Kanal’da Çıkış Yolu programında açıklamalarda bulunan Doğu Perinçek, Erdoğan’ın çevresini işaret ederek “Çöken rejimler halkla arasına duvarlar çeker, çöken rejimler şatafatlı saraylar yapar. AK Parti’nin inişte olduğu ve kaybettiği kesin. Erdoğan’a birilerinin doğruları söylemesi lazım” dedi.





‘VATAN PARTİSİ’NİN DEDİKLERİ NOKTAYA GELDİLER’





Programda dış politikaya da değinen ve “Suriye ve Mısır politikasında Vatan Partisi’nin dedikleri noktaya geldiler. Bundan sevinç duyuyoruz.” şeklinde konuştu.