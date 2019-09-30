Perinçek Hizmet gönüllüleri için toplama kampı önerdi

Türkiye'nin derini Doğu Perinçek AKP'nin hizmetine sunduğu fişleme listeleri ve metodlarıyla halk desteği olmaksızın iktidara ortak olmanın gururunu yaşıyor, bir yandan da ideolojik yakınlığı bulunan komünist Çin'deki uygulamaları Türkiye'ye getirmek için öneriler sunuyor.





Perinçek’in Hizmet Hareketi'ne yönelik operasyon ve hukuksuz yargılamalar için “Artık şunu düşünmemiz lazım, yalnız hapishaneyle, savcıyla polisle bu olayı çözmek değil dönüştürmemiz lazım.”dedi ve Çin'deki toplama kampı benzeri yapıları kurmayı önerdi.





CNN Türk‘te Hakan Çelik’in sorularına Doğu Perinçek’in verdiği cevaplardan en dikkat çekenleri şöyle:





-''Büyük ölçüde (cemaat) temizlendi, ezildi ve iyi oldu. Çünkü Vatan partisi kırk yıldır “F..” ile mücadele ediyor, ne olduğunu kırk yıldır ortaya koyuyor. Ve “F..”yü ezmeden Türkiye özgürleşemezdi. Fakat artık şunu düşünmemiz lazım, yalnız hapishaneyle, savcıyla polisle bu olayı çözmek değil dönüştürmemiz lazım. Yani, yurttaşlarımızı Cumhuriyetimize kazandırmalıyız.''





– Bu KHK’lılar tartışmaları da zaman zaman yapılıyor mesela, nasıl dönüştürülebilir? Cezaevine giren insanlar var, soruşturmalar var, davalar var?





-Onlar yürüyecek ama artık bunları hapse atalım hapse atalım değil, şunu düşünmemiz lazım bu kitleyi nasıl tekrar vatanımıza, cumhuriyetimize kazanabiliriz. Bu Atatürk devrimiyle olur.





– Somut öneriniz var mı bu konuda?





-Köklü, temel, yani okullardan, ilkokuldan, onların kendi okulları vardı, Işık okulları gibi, Cumhuriyet okulları ve Atatürk devrimleri bütün temelleriyle… Türkiye şeyhler, dervişler, müritler, mensuplar yani cemaat mensupları ülkesi olamaz… Bu ideoloji, Cumhuriyet ideolojisinin gençliğimize verilmesi ve Türkiye’de bir aydınlanma ve eğitim kampanyası ve devrimiyle… Yani nasıl Atatürk halk mekteplerini açtı, halkevlerini açtı, kültürel büyük hamleler yaptı, yükselen değer zaten Atatürk bugün, Atatürk devriminin ideolojisiyle, kurumlarıyla, kurumları yeniden canlandırarak milletimizi eğitmemiz lazım. Yoksa sırf hapse atın, hapse attın ama o adam yerinde duruyor.





PERİNÇEK'İN ÖNERDİĞİ MODELDE ÇİN KAMPLARI NASIL?





Çin'de bulunan ve Uygur Türklerinin kültürel asimilasyon başta olmak üzere birçok insan hakları ihlalinin yaşandığı toplama kamplarında bir milyonun üzerinde kişi tutuluyor. Uluslararası denetime kapalı merkezler BM tarafından toplama kampı olarak adlandırılırken Çin yönetimi bunların 'meslek edindirme eğitim kampı' olduğunu savunuyor. Kamplarda hapishane hayatı yaşanıyor ve aileler parçalanarak bu merkezlerde tutuluyor.