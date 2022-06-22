Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek’in gençlerinden Bilal Erdoğan’a ziyaret /22 Haziran 2022 12:09

Perinçek’in gençlerinden Bilal Erdoğan’a ziyaret

Doğu Perinçek’in gençleri TGB’liler, Bilal Erdoğan’ı İlim Yayma Vakfı’nda ziyaret etti. TGB’liler görüşmenin, “milli kültürü geliştirmeye yönelik” olduğunu söyledi.

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Genel başkanlığını Doğu Perinçek’in yaptığı Vatan Partisi’nin gençlik oluşumu Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üyeleri, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ı ziyaret etti.

Mütevelli Heyet Başkanlığı’nı Bilal Erdoğan’ın yaptığı İlim Yayma Vakfı’nda gerçekleşen ziyareti TGB’liler sosyal medya hesabından duyurdu.

TGB Genel Başkanı Dilek Çınar önderliğinde gerçekleşen ziyarette, Bilal Erdoğan’a ‘misafirperverliği’ için teşekkür edildi.

TGB tarafından paylaşılan mesajda, “Genel Başkanımız Dilek Çınar önderliğinde İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Sn. N. Bilal Erdoğan’ı ziyaret ettik. Milli kültürümüzü geliştirmeye yönelik fikir alışverişinde bulunduk. Sn. Bilal Erdoğan’a misafirperverlikleri için teşekkür ederiz” denildi.


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