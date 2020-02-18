Perinçek’in sözleri damga vurdu: AKP tarafından bütün cemaat ve tarikatlar şeytanlaştırıldı!

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Pakistan ziyareti dönüşünde gazetecilerin “darbe girişimi söylentileri var” tarzında sorulan soruya verdiği cevaptan sonra Türkiye’nin birinci gündemi “darbe” iddiası oldu. HaberTürk’te düzenlenen ‘Türkiye’nin nabzı’ programından darbe iddiası gündeme geldi. Katılımcılar arasındaki konuşma bir ara ‘tarikat-cemaat’ tartışmasına döndü.





“AKP ÇOK DOĞRU YAPTI”

Programa konuşmacı olarak katılan Doğu Perinçek, Yenişafak gazetesi Yazarı Yusuf Kaplan’ın yazısı üzerinden başlayan tartışmada geceye damga vuran açıklamalarda bulundu. Kaplan’ın “Yeni bir darbenin ayak sesleri her yerden işitiliyor” yazısı üzerine başlayan tartışmada Perinçek, “Tarikatları ve cemaatleri şeytanlaştıran AK Parti Hükümetidir ve çok doğru yaptı.” İfadesini kullandı.





PERİNÇEK İDDİALARINA DİYANETİN RAPORUNU ÖRNEK GÖSTERDİ

“Bakın tarikatlar ve cemaatler Türkiye tarihinde hiç bu kadar şeytanlaşmamıştı” diyen Perinçek “Ve bunu yapanda AK Parti hükümetidir. FETÖ, arkasından Adnan Oktar, Furkan Vakfı ve Süleymancılara operasyonlar yapıldı. Tarihimizde bu kadar büyük müdahale olmadı.” Şeklinde vurguladı. Perinçek, sözlerine ise Diyanet İşleri Başkanlığının yayınladığı “Tarikatlar ve cemaatler” başlıklı raporunu örnek gösterdi.





“AKP’LİLER BU AÇIKLAMAYI SİNDİRİYOR MU? MERAK EDİYORUM”

Perinçek’in ifadelerine sert tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, “Doğu Bey’in açıklamalarına cevap hakkını AKP’lilere bırakıyorum. Doğu Bey ile ittifak içerisinde olanlar AKP’lilerdir. Bu açıklamaları içlerine sindiriyorlarsa merak ediyorum. Bu nedenle değerlendirme ihtiyacı duymuyorum. Doğu Perinçek ile aynı gemide olanlar AKP’lilerdir.” dedi.