Haber Global kanalında canlı yayınlanan ‘Mesele’ programında HDP’nin kapatılmasıyla ilgili Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ile hukukçu Gamze Pamuk Ateşli arasında şiddetli bir tartışma yaşandı.Tartışma sırasında Ateşli’nin, ”Bahçeli partisini bırakırsa, MHP ’nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var” sözlerine Perinçek, ”MHP’nin başına geçmekten şeref duyarım” cevabını verdi.

Konu yine şereften açıldı: ilk sözü Perinçek aldı!



MHP’nin başına geçmek şereftir! pic.twitter.com/OaREv3ORx7 — NrlhYildiz (@nrlhyildiz) February 25, 2021 Perinçek, ”Ben MHP’nin başına geçmekle tehdit edilmem ki. MHP, bugün vatansever bir parti, Türkiye’nin bütünlüğü için çalışıyor. Teröre ve ABD’ye karşı mücadele ediyor. Onun için MHP’nin başında olma bir suç değil. PKK’nın tarafından bakarsanız, MHP’yi bir suç örgütü olarak görürsünüz. Bakın hep kendinizi ele veriyorsunuz.” ifadelerini kullandı.