Samanyolu Haber /Politika / Perinçek: ‘NATO’nun generalleri bugün hapishanelerde’ /09 Mart 2022 10:37

Perinçek: ‘NATO’nun generalleri bugün hapishanelerde’

Cumhur İttifakı’nın en küçük ortağı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, “Türkiye’de bugün NATO nerede? Hapishanelerde. NATO’nun generalleri bugün hapishanelerde” dedi. Perinçek, Rusya’ya yönelik yaptırımları tanımama çağrısında bulundu.

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Partisinin İstanbul il merkezinde ‘Türkiye için Ekonomide ve Güvenlikte Tarihi Fırsatlar’ konulu basın açıklaması yapan Perinçek, Rusya’nın NATO’ya karşı tavrı ve ABD’nin Rusya’ya uyguladığı yaptırımların Türkiye için olağanüstü olanaklar sunduğunu belirterek, “Türkiye önüne çıkan altın fırsatı değerlendirerek hem kendi ekonomisi ve güvenliğinde büyük çözüme yönelir hem de uluslararası dengeleri etkileyecek yeni dünyanın kuruluşuna tarihi katkıda bulunur” dedi.

‘KOMŞUMUZA YAPTIRIM, TÜRKİYE’YE YAPTIRIMDIR’

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “Barışçı bir yeni düzen geliyor. Asya ülkelerinin getirdiği bir düzen. Burada Türkiye’ye ve diğer Türk devletlerine roller sunmaktadır bu süreç. Türkiye bu tarihi rolleri, bu tarihi fırsatı değerlendireceği bir döneme girmiştir. Rusya’ya ve İran’a olan yaptırımları tanımayacağız. Bizim komşularımıza yaptırım Türkiye’ye yaptırımdır. Rusya’ya yaptırım Türkiye’ye yaptırımdır” şeklinde konuştu.

‘TÜRKİYE’DE BUGÜN NATO NEREDE? HAPİSHANELERDE’

Yeni dünyanın silahlı güç ile kurulduğunu söyleyen Perinçek, şu açıklamayı yaptı: “Türkiye, silahlı kuvveti ile yeni dünyanın kuruluşunda tarihi roller oynamaktadır. Türkiye’de biz hep silahla yeni dünyanın kuruluşuna öncülük ettik. 2014’ten başladık Silivri duvarlarını yıktık. Türk ordusunu özgürleştirdik. Silahla F.TÖ darbesini Türk Silahlı Kuvvetleri ezdi. Türkiye’de bugün NATO nerede? Hapishanelerde. NATO’nun generalleri bugün hapishanelerde.”
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