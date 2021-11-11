Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek "Amerika'nın adamı" sorusuna kızdı, canlı yayını terketti /11 Kasım 2021 14:49

Perinçek "Amerika'nın adamı" sorusuna kızdı, canlı yayını terketti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazeteci Orhan Uğuroğlu’nun Mehmet Eymür’ün "Amerika'nın adamı" iddialarını sorması üzerine katıldığı televizyon programını terk etti.

SHABER3.COM

Uğuroğlu konuğuna, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür’ün “Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT’te adamları var.” iddiasını sordu.

Uğuroğlu’nun, Eymür’ün iddialarını sorması üzerine Perinçek “Alet oluyorsunuz, bana böyle soru soramazsınız” diye çıkıştı. Gazetecilik yaptığını ve Perinçek’e söz hakkı verdiğini belirten Uğurluoğlu’na Perinçek, “Sen kalkıp Atatürk’e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin?” diyerek kendisini Atatürk ile bir tuttu.

YAYINI TERK ETTİ

Uğuroğlu’nun “Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz” demesinin ardından Perinçek, “Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana ‘kerhaneden çıkmış’ desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz.” dedi.

Perinçek devamında, “Siz Mehmet Eymür’ün aletisiniz” diyerek yayını terk etti.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Perinçek "Amerika'nın adamı" sorusuna kızdı, canlı... Sonraki Haber >>

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

TBMM’de ‘terbiyesiz’ tartışması

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

600'üncü kişiyi uzaya SpaceX'in 'Crew-3'ü taşıdı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

AKP'li belediye başkanının şehit yakınına hakaret ettiği görüntüler ortaya çıktı

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Rahip Brunson sessizliğini bozdu

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

Tarık Toros’tan, Barış Pehlivan’a: Yalan değil, kuyruklu yalan

6 muhalefet partisine önemli çağrı

6 muhalefet partisine önemli çağrı

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e zor soru

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

İYİ Parti Grup toplantısında Erdoğan'ın videosu ekrana geldi, NTV yayından çıktı!

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Mansur Yavaş'tan Gökçek'e gönderme 'Bana çalmadı, yedirmedi' desinler

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık

Akşener: AKP'nin planlı bir provokasyonu sonucunda talihsiz bir olay yaşadık
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:03:27