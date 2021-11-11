Uğuroğlu konuğuna, eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) yöneticisi Mehmet Eymür’ün “Perinçek İngiliz istihbaratıyla Amerikalıların adamıdır; ordu ve MİT’te adamları var.” iddiasını sordu.







Uğuroğlu’nun, Eymür’ün iddialarını sorması üzerine Perinçek “Alet oluyorsunuz, bana böyle soru soramazsınız” diye çıkıştı. Gazetecilik yaptığını ve Perinçek’e söz hakkı verdiğini belirten Uğurluoğlu’na Perinçek, “Sen kalkıp Atatürk’e İngiliz ajanı mısın diye sorabilir misin?” diyerek kendisini Atatürk ile bir tuttu.





YAYINI TERK ETTİ





Uğuroğlu’nun “Ben iddiayı soruyorum, gazeteciyim, hakaret edip beni suçluyorsunuz” demesinin ardından Perinçek, “Ne iddiası, nasıl öyle bir şey diyebilirsin. Ben de sana ‘kerhaneden çıkmış’ desem böyle iddia olur mu? Siz aletsiniz.” dedi.





Perinçek devamında, “Siz Mehmet Eymür’ün aletisiniz” diyerek yayını terk etti.







