Perinçek’ten CHP’ye: Yüzde 90 oy alsa bile iktidar olamaz

Bold Medya'da yer alan haber e göre Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP’nin yüzde 90 oy alsa bile iktidar olamayacağını öne sürdü. Perinçek, “Halk bu yetkiyi vermez. Ordu da vermez, polis de vermez. İnsanlar aldanır oy verir, işte ‘Ekonomi felakete gidiyor’ falan derken oy verir falan filan… Buna ne ordu razı olur, ne polis razı olur. Bunu söyleyeyim!” dedi.





“Hiç kendi kendimizi, birbirimizi aldatmayalım. Tamamen onlarla (HDP) Meclis’te beraber sıra kapaklarını dövüyorlar. Her konuda beraberler. Onların belediyelerini koruyor, beraber barikat kuruyorlar. 1 Mayıs’ta beraber yan yana geliyorlar. Her konuda beraberler, kendimizi aldatmayın.





Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok kötü bir yere sürükledi, onu çok açık söyleyeyim. Bakın iktidar olamaz. İsterse yüzde 90 oy alsın. Ne iktidar olabilir, ne muktedir olabilir!





Flash Haber’de yayınlanan ‘Parantez’ programında konuşan Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:Ankara’yı ele geçirmesi için Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu Amerikan üstlerindeki uçakların tankların motorlarının çalışması ve Türkiye’yi işgal etmeleri lazım ki CHP iktidar olsun! Yoksa kimse Türkiye’de PKK’yı himaye edecek bir iktidarı kabul etmez. Halk da bu yetkiyi vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Yani bir kuvvet diyelim bir kuvvet falan… İnsanlar aldanır, oy verir işte ‘ekonomi felakete gidiyor, intihar edeceğim’ falan derken oy verir falan filan ama son tahlilde hiç kimse PKK’nın yandaşı olan onunla ittifak halinde olan bir partiyi getirip Ankara’nın tepesine oturtmaz. Buna ne ordu razı olur ne polis razı olur, ne Türk milleti razı olur. Bunu söyleyeyim! Onun için Cumhuriyet Halk Partisi aklını başına toplamalıdır. Tabanın burada ağırlığını koyması tarihi bir zarurettir.”