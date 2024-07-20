Samanyolu Haber /Politika / Perinçek’ten CHP’ye: Yüzde 90 oy alsa bile iktidar olamaz /20 Temmuz 2024 21:18

Perinçek’ten CHP’ye: Yüzde 90 oy alsa bile iktidar olamaz

Yerel seçimlerden birinci parti olarak çıkan ve anketlerde bunu sürdürdüğü belirlenen CHP ile ilgili konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP'nin yüzde 90 oy alsa bile iktidar olamayacağını savundu.

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Bold Medya'da yer alan habere göre Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP’nin yüzde 90 oy alsa bile iktidar olamayacağını öne sürdü. Perinçek, “Halk bu yetkiyi vermez. Ordu da vermez, polis de vermez. İnsanlar aldanır oy verir, işte ‘Ekonomi felakete gidiyor’ falan derken oy verir falan filan… Buna ne ordu razı olur, ne polis razı olur. Bunu söyleyeyim!” dedi.

HDP İLE HER KONUDA BERABERLER

Flash Haber’de yayınlanan ‘Parantez’ programında konuşan Doğu Perinçek, şu ifadeleri kullandı:

“Hiç kendi kendimizi, birbirimizi aldatmayalım. Tamamen onlarla (HDP) Meclis’te beraber sıra kapaklarını dövüyorlar. Her konuda beraberler. Onların belediyelerini koruyor, beraber barikat kuruyorlar. 1 Mayıs’ta beraber yan yana geliyorlar. Her konuda beraberler, kendimizi aldatmayın.

YÜZDE 90 OY ALSA İKTİDAR OLAMAZ

Bu Cumhuriyet Halk Partisi’ni çok kötü bir yere sürükledi, onu çok açık söyleyeyim. Bakın iktidar olamaz. İsterse yüzde 90 oy alsın. Ne iktidar olabilir, ne muktedir olabilir!

YETKİYİ HALK DA ORDU DA POLİS DE VERMEZ

Ankara’yı ele geçirmesi için Cumhuriyet Halk Partisi’nin şu Amerikan üstlerindeki uçakların tankların motorlarının çalışması ve Türkiye’yi işgal etmeleri lazım ki CHP iktidar olsun! Yoksa kimse Türkiye’de PKK’yı himaye edecek bir iktidarı kabul etmez. Halk da bu yetkiyi vermez, ordu da vermez, polis de vermez. Yani bir kuvvet diyelim bir kuvvet falan… İnsanlar aldanır, oy verir işte ‘ekonomi felakete gidiyor, intihar edeceğim’ falan derken oy verir falan filan ama son tahlilde hiç kimse PKK’nın yandaşı olan onunla ittifak halinde olan bir partiyi getirip Ankara’nın tepesine oturtmaz. Buna ne ordu razı olur ne polis razı olur, ne Türk milleti razı olur. Bunu söyleyeyim! Onun için Cumhuriyet Halk Partisi aklını başına toplamalıdır. Tabanın burada ağırlığını koyması tarihi bir zarurettir.”
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