Perinçek’ten Erdoğan'a tehdit gibi açıklama: Devlet aklı frenlemeli

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin Suriye politikasını eleştirip, iktidarın Beşşar Esad ile diyalog kurması gerektiğini söyledi.





DERHAL FRENE BASILMALI

Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Beşşar Esad rejiminin İdlib’de Türk askerlerine yönelik saldırısı sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. Türkiye’nin Suriye rejimi ile doğrudan görüşmesi gerektiğini savunan Perinçek, “Derhal frene basılmalı, süreç durdurulmalı ve Suriye ile artık dolaylı görüşmek yerine doğrudan görüşmelidir. İki ülkenin de ekonomik, ticari, kültürel işbirliği yapması gerekmektedir. Suriye, Doğu Akdeniz’de en yakın müttefikimizdir. Bu süreci devlet aklıyla frenlemek gerekir” dedi.





TÜRKİYE’NİN MEVZİLERİNE ZARAR VERİYOR

Vatan Partisi ile AKP’nin aynı cephede olduğunu dile getiren Perinçek, “Bu süreç Türkiye’nin mevzilerine zarar veriyor. Suriye’nin bütünlüğü, Türkiye’nin bütünlüğüdür. Sadece İdlib değil, Suriye’nin en güneyine kadar inse bile bunun Türkiye’ye herhangi bir faydası olmayacaktır. Bırakalım Esad Suriye’yi birleştirsin” dedi.