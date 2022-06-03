Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek /03 Haziran 2022 16:38

Perinçek: Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek

AKP’nin kendi yanlarına geldiğini her platformda ifade eden Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Türkiye’nin 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya gireceğini öne sürdü. Perinçek, “girilecek ray”la ilgili detay vermedi.

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AKP iktidarına verdiği destekle bilinen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Üretim Devrimi Kurultayı’nda yaptığı açıklamalarda “Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE BAMBAŞKA BİR RAYA GİRECEK
Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, İzmir Tepekule Kongre Merkezi’nde düzenlenen ‘Üretim Devrimi Kurultayı’nda konuştu. Türkiye’nin biber, maydanoz ve patlıcan fiyatlarını, traktörün deposuna doldurulamayan mazotu, toprağa atılamayan gübreyi konuştuğunu belirten Perinçek, “Türkiye 3-5 yıl içerisinde bambaşka bir raya girecek. Bu zorlukları aşacağız. Türkiye’nin dış politikada ve güvenlik alanında da sağlam bir zeminde ilerlemesini sağlayacağız” dedi.

TÜRKİYE’NİN ÖNÜNDEKİ BÜYÜK KARARI GÖRÜYORUZ
Perinçek, “Vatan Partisi olarak Türkiye’nin önündeki büyük kararı görüyoruz. Büyük devrimci çözümü, üretim devrimini görüyoruz. Türkiye, devleti ve halkıyla Atlantik Sistemi’nin dışına çıkmaktadır. Bu çok önemli. Önümüzdeki birkaç yıl içinde Türkiye’de üreticilerin milli hükumeti kurulacak. Vatan Partisi o üreticilerin milli hükumetinde anahtar görev yapacak” diye konuştu.

POLİSİN, ORDUNUN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYACAĞIZ
Milli bir banka sistemi kuracaklarını dile getiren Perinçek, “Türkiye’nin önünde iki önemli sorun var. Enerji ve gıda krizi. Vatan Partisi milli direnme ekonomisinde birinci önceliği enerji güvenliğine veriyor. İkinci önceliği gıda güvenliği ve üçüncü önceliği güvenliğin güvenliğini sağlamaya. Polisin, Türk ordusunun güvenliğini sağlayacağız. Sonra da sağlığın güvenliği, eğitimin güvenliği. Enerji, gıda, güvenlik, eğitim ve sağlık. Cari dengeyi de akıllı politikalarla sağlamış olacağız” dedi.
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