Perinçek'in düştüğü hale bak! Katarlıları savunmak için her şeyi yaptı

Habertürk TV’de Didem Arslan Yılmaz’ın sunduğu programa katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, Sakarya Arifiye'de 1971'den beri Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet veren Tank-Palet Fabrikası'nı Katar'a verilmesini can siperane savunması dikkati çekti.





Özelleştirmenin ne kadar yararlı olduğunu anlatmaya çalışan Perinçek, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmalarını bile yalanlamasına konuklar güldü.





"BEN SAKARYA'DA 60 BİN OY ALDIM, SİZ TÜRKİYE'DEN KAÇ OY ALDINIZ?"





Perinçek'in Tank-Palet Fabrikası'nı BMC'ye, yani Ethem Sancak- Katar ortaklığına verilmesini özelleştirme değil, "kamulaştırma" olarak nitelendirme çabasını ise kimse anlamadı.





Doğu Perinçek, ayrıca İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ile "Arkadaş kim, hangi partiden bilmiyorum." polemiğine girdi.





İyi Partili Dikbayır, Türkiye genelinde 85 bin oy alan Doğu Perinçek'e "Ben sadece Sakarya'da 60 bin oy aldım. Siz Türkiye'den kaç oy aldınız?" sorusunu yöneltince Perinçek, "Yarın hükümet olacağız." cevabını verdi.





SARAY DESTEKÇİLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU





Doğu Perinçek'in Tank-Palet Fabrikası'nın Katarlılara verilmesini savunması, AKP'li yöneticilerden daha fazla Ethem Sancak'ı savunması ve İyi Partili Ümit Dikbayır ile girdiği polemikler sosyal medyada da tepki ile karşılandı.





Türkiye gündeminde en çok konuşulan konular arasına giren Perinçek'in Saray'ı ve Ethem Sancak'ı savunması ile ilgili bir çok mesaj paylaşıldı.























