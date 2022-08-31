Perinçek'in Hz. Muhammed (sav) kıyaslaması tepki çekti: '1 yılda ancak 40 kişiyi buldu'

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Bodrum’da yaptığı söyleşide partisinin üye sayısını çok hızlı arttırdığını savunarak, “Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, biz yine 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız” dedi. Perinçek’in bu söylemi sosyal medyada tepki topladı.







KONUŞMASI TV’DEN CANLI YAYINLANDI

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Ulusal TV’nin canlı yayınına katıldı. Perinçek burada “Türkiye Nereye Gidiyor?” söyleşisi gerçekleştirdi. Vatan Partisi’nin geldiği nokta ile Hz. Muhammed dönemini karşılaştıran Perinçek, “Hz. Muhammed Mekke’de tebliğde bulunduğunda kaç kişi ona biat etti Ethem arkadaş? Hz. Muhammed 1 yılda ancak 40 kişiyi buldu, hiç olmazsa biz 40 bin kişiyi bulduk. Hz. Muhammed’den çok ileri bir noktadayız” ifadelerini kullandı. Perinçek’in bu açıklamasından sonra gülmesi dikkat çekti.





ETHEM SANCAK'TAN '40 KİŞİ' SUFLESİ

Aynı videoda Perinçek'in, bir süre önce AKP'den ayrılarak Vatan Partisi'ne geçen Ethem Sancak'a soru sorması ve Sancak'ın Perinçek'e konuşması için sufle vermesi de dikkatlerden kaçmadı.