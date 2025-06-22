Perinçek'in nitelikli dolandırıcılıkla suçlanan danışmanı Yunanistan’a kaçtı

Bir dönem Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanlığını yapan ve nitelikli dolandırıcılık davalarında yargılanan eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, yurt dışına kaçtı.





Yaptığı inşaatlarda mükerrer satışlar nedeniyle onlarca kişiyi mağdur eden Doğu Perinçek’in danışmanı ve eski Bursaspor Başkanı müteahhit Emin Adanur, Yunanistan’a kaçtığı iddia edildi. Adanur hakkında kesinleşmiş hapis cezaları ve yakalama kararı bulunuyor.





Bir dönem Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in danışmanlığını yapan ve nitelikli dolandırıcılık davalarında yargılanan eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur, yurt dışına kaçtı.





Halk TV’de yer alan habere göre, ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan 650 yıla hapis istemiyle hakkında dava açıldığı dönemde Vatan Partisi’ne katılan ve büyük bir resepsiyon düzenleyen Adanur, Bursa’da partisinin Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Ethem Sancak’ı ağırlamıştı.