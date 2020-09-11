Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'in oğlu: Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı? /11 Eylül 2020 10:31

Perinçek'in oğlu: Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı?

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek, Dışişleri Bakanlığı’nda meslek memuru olmaya hak kazanmasıyla ilgili eleştirileri yanıtladı. Perinçek, “Beni ne ne kadar tanıyorlar? Bu bir atama değil, memurluğa hak kazanma. Hem yazılı hem de sözlü sınava girdim. Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı?” dedi.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek’in oğlu Sadık Can Perinçek’in Dışişleri Bakanlığı bünyesine “meslek memuru” olmaya hak kazanması sosyal medyada yapılan 'Ballı atama' paylaşımlarıyla eleştirildi. Ankara’da askerlik görevini sürdüren Sadık Can Perinçek, Hürriyet’ten Gizem Karakış'ın sorularını şöyle yanıtladı :

'TARİH BÖLÜMÜ BİTİRDİM AMA PUANIM ULUSLARARASI İLİŞKİLERE YETİYORDU'

“Dışişleri Bakanlığı’nda memur olarak çalışmaya hak kazandım. Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü mezunuyum. ‘Tarih bölümü mezunu nasıl Dışişleri’nde çalışacak’ eleştirlieri yapılmış. Puanım uluslararası iliişkiler bölümüne de yetiyordu fakat ben tarih bölümünü tercih ettim ve ilk sıraya Boğaziçi Üniversitesi’ni yazdım, bu bölümden de derece ile mezun oldum. Tarih bölümü mezunları da bakanlıkta çalışabiliyor.

"BENİM HİÇ BİR YERDE ÇALIŞMA HAKKIM OLMASIN MI?"

‘Ballı atama’ diyorlar ama bu insanlar beni ne kadar tanıyor? Mülakatta benimle sohbet edildi ve sorular soruldu. Eğitim durumum ortada, 3 dil biliyorum. Dışişleri Bakanlığı beni layık görmüş, Doğu Perinçek’in oğluyum diye torpil oluyor. Benim hiçbir yerde çalışma hakkım olmasın mı?

GÜVENLİK SORUŞTURMASINI NASIL GEÇTİ?

Devlete memur alımında uygulanan güvenlik soruşturmasının Perinçek'e uygulanmadığı belirtiliyor. Babası Doğu Perinçek'in PKK kamplarında Abdullah Öcalan'a çiçek verirken ve silahlı militanları selamlayıp denetlerken çekilmiş fotoğrafları varken sade vatandaşa katı şekilde uygulanan güvenlik soruşturmasından ancak torpille geçtiği görülüyor.
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