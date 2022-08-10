Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek başkanlığında 6 Ağustos’ta toplanan Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) aldığı kararlar açıklandı. Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı ve beraberindeki parti yöneticilerinin düzenlediği basın toplantısında, alınan kararlar kamuoyu ile paylaşıldı.







Gerçek Gündem’de yer alan habere göre alınan kararlarda bazı üstü kapalı işaretler yer alıyor. “Dünya, bölge ve ülke durumuna toplam olarak baktığımız zaman, Türkiye İstiklal Savaşı ve Cumhuriyet Devriminden sonra ilk kez devrim koşullarına girmiştir” denilen kararlarda, “Vatan Savaşı ve Üretim Devrimi süreci”nin, Vatan Partisi’nin kuracağı iddia edilen “Üreticilerin Millî Hükümeti”yle hedefe ulaşacağı savunuldu.





İSMİNİ ANMADAN ERDOĞAN’A ELEŞTİRİ

Çözüm sürecinin bitirilmesiyle birlikte AKP ile fiili bir ittifak halini uygulamaya koyan Vatan Partisi, MYK kararlarında AKP’ye desteğin sonuna gelindiğini ilan eder nitelikte ifadelere yer verdi. Buna karşın kararlarda cumhurbaşkanlığı seçimlerine ve Erdoğan’a yönelik olumlu-olumsuz herhangi bir ifade kullanılmaması ise dikkat çekti.





Kararlarda şu ifadeler yer aldı: “Sistem içi çözümler geçersizdir. AK Parti’nin Türkiye’yi tek başına yönettiği dönemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Vatan Partisi’nin merkezinde olduğu Üreticilerin Millî Hükümeti biricik çözümdür ve kaçınılmazdır. Seçime giden süreçte ABD’nin kaos tertiplerine geçit vermeyeceğiz. F... ve PKK/HDP terör örgütleriyle hiçbir zaman aynı cephede yer almayacağız. Altılı Masa denen Biden İttifakının F...ve PKK’yı hapishaneden kurtarma ve yeniden Devlet yönetimine alma planlarını kesinlikle bozacağız. Diğer yandan AK Parti iktidarının Atlantik sistemine uyum gösteren ve Üretim Devrimine yan çizen çözümsüzlüğüne ortak olmayacağız. Milletin ve Üreticilerin iktidar seçeneğini oluşturacağız. Bu amaçla milletimizin bütün güçleriyle birlikte hareket etmeye hazırız.”





Vatan Partisi’nin aldığı kararlar, partinin yayın organı Aydınlık gazetesinin manşetinde de yer aldı.







