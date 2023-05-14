Samanyolu Haber /Gündem / Perinçek'in partisinden büyük kurnazlık: 1000 kişi oyunu kullanamadı /14 Mayıs 2023 14:04

Perinçek'in partisinden büyük kurnazlık: 1000 kişi oyunu kullanamadı

Gaziantep’te Yeşil Sol Partili bin sandık üyesi, Vatan Partisi adına Sandık Kurulu üyesi yapıldıklarını öğrendi. Bin kişi, Vatan Partisi adına görev belgelerini alamadığı için oylarını kullanamadı.

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Halkların Demokratik Partisi Gaziantep’te yaklaşık bin kişi bilgileri dışında Vatan Partisi adına Sandık Kurulu üyesi olarak bildirilmesine dair açıklama yaptı. Açıklamada seçmemelerin bu nedenle kayıtlı oldukları sandıklarda oy kullanmadığı belirtildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Kayıtlı oldukları sandıklara gittiklerinde durumdan haberdar olan seçmenler ellerinde 142 belgesi de olmadığı için görevli oldukları sandıklarda da oy kullanamamıştır. Duruma ilişkin tutanak tutulmuştur. İlçe Seçim Kurulu “düzenleyeceğimiz belgeyi alırlarsa oy kullanabilirler” cevabını vermiştir. Muhalif seçmenin oy kullanmasını engellemeye yönelik bu hamleye karşı HDP ve Yeşil Sol Parti Seçim Takip ve Koordinasyon Merkezi gerekli girişimlerini sürdürmektedir.”
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