Perinçek'in yazarı, Erdoğan'ın damadını ve şirketini hedef aldı

Rusya yanlısı Aydınlık'ın yazarı Reyhan, "Bayraktar: Şirket mi devlet mi?" başlıklı yazısında, "Bu şirketin Rusya'nın Ukrayna'da NATO'yu püskürtme harekâtındaki tavrı, doğrudan doğruya Türkiye'yi bağlayan olumsuz bir rol oynuyor. Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında görüntüde 'denge' gözettiği bir ortamda bu tutum eleştiri konusu oldu. AKP'ye yakın çok sayıda isim bile Ukrayna'dan yana tavra tepki gösterdi." değerlendirmesini yaptı.



Reyhan, "Bir süre, 'Ne var canım bu bir ticaret' tezi işlendi. Hâlbuki dünyanın hiçbir ülkesinde savunma şirketleri, kafasına göre ticaret yapamaz. Örneğin Lockheed Martin bize F-35 vermiyor. Hatta, parasını basınca da vermiyor. Bırakın onu, eski F-16'ları yenilemek için gerekli kitleri dahi vermiyor. ABD Hükümetinin ve Kongresinin kararına tabi. Çin de böyle, Rusya da. Kanada da aynı İsveç ve İtalya da. Zaten aksi düşünülemez. Fakat bizde çarpık bir durum var. Şirket, silah hibe etmenin yanı sıra (üstelik mühimmat devletin Roketsan'ına ait) bir de yetkili ağızlarından Türkiye'yi bağlayacak beyanlarda bulunuyor. Sayın Haluk Bayraktar, sık sık Batı basınına açıklamalarda bulunuyor. Temmuz'da CNN International'a, geçen günlerde ise BBC'ye konuştu. Şunu söyledi özetle: Biz Ukrayna'yı destekliyoruz. Rusya parasını verse bile onlara SİHA temin etmeyiz. Demek ki konu ticaretle ilgili değil. Her para verene silah satılmıyor. O zaman burada bir siyasi tercih var. O tercihi de Sayın Bayraktar gizlemiyor." diye yazdı.



"Ukrayna harekâtı başladığından beri, petrol alımımızda Rusya ilk sıraya çıktı. Üstelik dünya piyasalarından çok ucuza alıyoruz. Yarın bu kapı kapanırsa, benzin, mazot fiyatları fırlarsa ne olacak?" (daha ne kadar fırlayacaksa) diye soran Reyhan, yazısını şöyle noktalandırdı:



"Baykar şirketinin tavrı, şüphesiz öncelike hükümetin yanlışı. Eğer AKP hükümeti bu şirketi yönlendiriyorsa vahim. Yok, şirket hükümeti yönlendiriyorsa, bir mecburiyet ilişkisi varsa daha da vahim."