Samanyolu Haber /Gündem / "Perinçek'le çay bile içmeyiz" /27 Şubat 2021 11:37

"Perinçek'le çay bile içmeyiz"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in önceki akşam Haber Global’de CHP’li hukukçu Gamze Pamuk Ateşli’nin “Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var” demesi üzerine, “MHP’nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda” sözlerine yanıt geldi.

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Hürriyet’in haberine göre MHP kaynakları Perinçek’in söz konusu açıklamalarına karşın, “MHP’nin Doğu Perinçek’e bakışı bellidir. MHP’nin Perinçek ile aynı yerde anılması hoş bir şey değil, şiddetle karşıyız biz bu duruma. Herhangi bir ilişkimiz, beraber hareket etmemiz, çay içmemiz bile mümkün değildir. MHP’ye üye olması bile mümkün değildir, bu şekilde kabul edilemez” dedi.

“MHP’nin başına geçmek şereftir”

Perinçek, Pamuk’un “Olur da Bahçeli siyaseti bırakırsa MHP’nin başına da geçersiniz, çok uygun bir pozisyonunuz var” sözleri üzerine, “MHP’nin başına geçmek şereftir. MHP bugün vatansever bir parti. MHP vatansever bir konumda. Türkiye’nin bütünlüğü için çalışıyor, teröre karşı mücadele veriyor, Amerika’ya karşı duruyor, onun için MHP’nin başında olmak bir suç değil” demişti.

Şu an iktidarın ortakları arasında yer alan iki parti, uzun yıllar karşı cephelerde yer almıştı. 

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